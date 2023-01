Revelan video inédito de Shakira bailando en la televisión brasileña hace 26 años

Shakira es una de las cantantes colombianas más reconocidas a nivel mundial, no solo por su talento, sino por la manera en que mueve sus caderas. Desde muy pequeña, su abuela le enseñó la danza del vientre o la danza árabe y empezó a mostrarla en sus conciertos y shows.

Gracias a este baile, la barranquillera se ha posicionado y por ello ha sido invitada a eventos de talla mundial como inauguraciones de mundiales de fútbol y el Super Bowl. Sus canciones han logrado llegar al número uno de plataformas digitales como Spotify y YouTube.

La colombiana ha sido noticia en los últimos meses por su separación con el exfutbolista Gerard Piqué. Además, las miradas de miles de personas están sobre el próximo viaje de la cantante y las modificaciones que hará el español en su estilo de vida, con tal de compartir con sus pequeños hijos Milan y Sasha en Miami.

Recientemente, se revivió un video donde se muestra a Shakira cuando tenía unos 20 años y empezaba su carrera artística. En el clip compartido en la red social Twitter, la colombiana fue invitada a un programa de televisión y el presentador le pide que baile.

Como era de esperarlo, Shakira empezó a mover sus caderas sensualmente y todos los asistentes quedaron sorprendidos y aplaudieron su presentación. El video ya pasa los 1,5 millones de visualizaciones y más de 400 comentarios que halagan su baile.

20 year old shakira dancing on Brazilian TV called “Domingo Legal” in 1997 pic.twitter.com/6iPjuN9w1R — Historic Vids (@historyinmemes) January 5, 2023

Britney Spears se inspiró en Shakira para mover sus caderas en Instagram: ¿lo logró?

Los bailes de Britney Spears en Instagram se han vuelto una marca insigne en las redes sociales de la cantante, pues desde que estaba bajo el manto de la tutela de su padre ella usaba este mecanismo como método terapéutico, para sentir que aún tenía algo que era solo de ella y podía expresar sin necesidad de un permiso firmado por un abogado.

Dichos videos primero fueron jocosos y los fanáticos de la princesita del pop los alabaron porque era una de las pocas muestras que la artista dejaba al público de que aún seguía con vida y su talento continuaba ahí refundido en su horrenda situación.

Sin embargo, cada vez se tornaron más repetitivos, más abstractos, incluso haciendo uno de ellos Spears se lesionó un tobillo, que en el mismo clip se escucha cuando el hueso se desencaja y la intérprete de Baby One More Time cae al suelo.

Britney sigue posteando lo que le da la gana a la hora que quiera, como el último video, en el que volvió a demostrar sus característicos movimientos de manos al estilo mantis religiosa y sus giros infinitos, mientras no deja de sonreírle a la cámara, pero esta vez con un adicional, una inspiración que viene desde nada más y nada menos que Barranquilla, Colombia.

Sí, se trata de la diva latina Shakira, quien con una de sus canciones inspiró a Britney para realizar el baile que ya se puede ver en el perfil oficial de Instagram de Spears, donde se le ve moviendo sus caderas y su trasero al son de, irónicamente, la canción Booty de Jennifer López e Iggy Azalea.

“¡Encontré mis manos con unos guantes rojos! Medité con Hips Don’t Lie de @shakira!!! ¡Solo dije ‘sigue sacudiendo tu trasero’ y lo hice durante 3 horas! No soy muy exacta y probablemente lo bajaré en dos días... Pero creo que acabo de encontrar mi patio de recreo 😝😝😝!!!”, escribió la intérprete de Toxic en su publicación, que ya cuenta con más de 307 mil likes.

Aunque la diva colombiana está tagueada en la publicación, no se ha manifestado ni con un like, ni con el posteo de la publicación en su propio perfil. Cabe resaltar que Shakira y Britney no es que hayan sido muy cercanas durante sus vidas artísticas, pues se dice que solo se han cruzado en galas de premios y en aquel mítico día de 2001 cuando las dos cantantes estaban en sets de grabación contiguos compartiendo el mismo director: Francis Lawrence, quien en un lado estaba dirigiendo el video de Suerte (Whenever Wherever) y en el otro lado dando directrices para el clip de I’m A Slave 4 U, todo en simultáneo.