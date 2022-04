A batir los charts: Shakira estrena ‘Te felicito’, su nueva canción con Rauw Alejandro

Shakira y el cantante Rauw Alejandro estrenaron este jueves 21 de abril su nuevo sencillo y video, ‘Te felicito’, una fusión de funk con reggaetón que muestra a la barranquillera en medio de la creación del que sería su hombre ideal, mezcla de la cual resultaría el compositor puertorriqueño.

Entre tanto, la historia del video musical es sobre Rauw y su alter ego robot, quienes se unen a Shakira en una coreografía que hace que cualquiera que lo vea quiera ir a la pista a bailar. El video fue filmado en Barcelona, España, y dirigido por el catalán Jaume de la Iguana, reconocido por haber estado al frente de otros videos como ‘Me enamoré', de Shakira, o ‘No es lo mismo’, de Alejandro Sanz.

La barranquillera continúa mostrándose con sus trajes elaborados y ceñidos, con sus bailes tradicionales de pecho, caderas y esta vez, con una rutina robótica que juega con la temática de la canción. Cada vez entrando más en la onda juvenil y moderna del reggaetón, desde la forma en la que se desata en la pista, como en los efectos que se ponen en su voz durante su nueva canción.

Por su parte, Rauw Alejandro llega a la mitad de la canción en un gran dúo con la barranquillera, ya que sus voces se entremezclan melódicamente bien en la producción, y en su solo, el puertorriqueño arrasa con presencia mostrando la otra cara de la canción, con un cambio de ambiente, desde los colores hasta los vestuarios.

Desde sus redes sociales, Shakira anunció el lanzamiento de esta canción, e hizo un llamado a sus seguidores para que fueran a escucharla, con un corto de la canción que ya cuenta con más de 1,3 millones de reproducciones y unos 4.600 comentarios en los que sus fans afirman su gusto por la canción asegurando que esta será todo un éxito.

“Un vez más Shakira haciéndolo… Ningún pase de género musical le queda grande... Ésta mujer puede con todo”, “Dios el robot le queda genial a Shakira” y ” Shakira, no te puedo negar que me encantó, te ves súper hermosa como siempre, me hiciste muy feliz con esta canción tan fantástica...”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en a publicación de la cantante.

Entre tanto, Rauw Alejandro también se sumó a la dinámica y subió otra fracción del video en su cuenta de Instagram, donde cuenta con medio millón de reproducciones más de 2.200 comentarios sobre su sencillo con la colombiana.

“Otro sueño cumplido , orgullosa de vos Rauw, gracias por tanto...”, “Mi parte favorita es cuando empiezan a bailar” y “La sacaron del estadio”, son algunos de los comentarios que aparecen en la publicación del puertorriqueño, en los que sus seguidores afirman estar contentos con el nuevo sencillo y su participación con la barranquillera.

Karol G rinde homenaje a Shakira en Coachella

La cantante colombiana Karol G participó el pasado domingo del cartel del Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2022, en Estados Unidos, y brilló como suele hacerlo en cada escenario al que acude.

Durante su presentación, que duró 45 minutos, la artista no dejó de expresarles a sus seguidores el amor por su país y de representar a la comunidad latina. En el escenario, Karol G aprovechó para hacer un recorrido por aquellas canciones más importantes de la música latina, y para ello cantó ‘Hips don’t Lie’, de Shakira, entre otras canciones de artistas conocidos.

“Estos son los colores de mi bandera. Soy de Colombia y me siento orgullosa de representarlos a ellos y a toda la comunidad latina”, dijo Karol G antes de interpretar la canción ‘Como la flor’, de Selena.

Este lunes Shakira felicitó a la cantante antioqueña por su presentación. La barranquillera manifestó estar orgullosa y le agradeció por interpretar un fragmento de su éxito ‘Hips don’t Lie’. “¡Orgullosa de ti, Karol G en Coachella! ¡Gracias por el cariño! ¡Felicidades y sigue volando alto!”, escribió en Twitter Shakira, quien, además, compartió un clip de la presentación.