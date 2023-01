¿Quién es el periodista Diego Guauque, su esposa e hijos, y qué enfermedad padece?

La televisión colombiana tiene algunos programas que han estado al aire por varios años y cuyos protagonistas se han ganado el reconocimiento y cariño de los televidentes. Uno de ellos es Séptimo día, cuyo fin es dar visibilidad a las denuncias ciudadanas sobre diferentes hechos particulares o que afectan a la comunidad.

El periodista Diego Guauque es una de las caras más reconocidas de este programa que se emite cada ocho días por Caracol Televisión. Nació en Bogotá en el año 1979 y cursó sus estudios como comunicador social y periodista en la Universidad Javeriana de la capital colombiana.

Ha tenido una amplia trayectoria en la televisión nacional como cronista, periodista y realizador en diferentes espacios noticiosos como NTC Noticias, Noticias Uno, RTV, Canal RCN, y desde hace 14 años en Caracol Televisión en el programa dirigido por el Manuel Teodoro.

Fue la primera semana de enero cuando le detectaron el sarcoma - Foto: Tomada de @aleja_reportera

Guauque se ha caracterizado por la rigurosidad de sus informes, y aunque ante las pantallas suele ser serio, su vida familiar es totalmente diferente.

Diego Guauque, esposa e hijos

El bogotano es casado con la periodista Alejandra Rodríguez, quien trabajó con él como productora en Séptimo Día, programa que no solo le ha traído el reconocimiento al reportero, sino que le dio la oportunidad de encontrar a quien hoy es su pareja.

Guauque y Rodríguez se casaron hace varios años. En una entrevista concedida al programa Bravísimo, la pareja de esposos y periodistas contó como se conoció.

Según indicaron, lo que comenzó con una relación laboral, poco a poco se fue transformando en algo más. Compartir tanto tiempo juntos los llevó a darse una oportunidad, de la cual, hoy en día, se sienten orgullosos de haberla aprovechado.

Ambos aclararon que cuando comenzaron a sentir atracción el uno por el otro, los dos tenían una relación; sin embargo, las cosas no marchaban bien, lo que contribuyó a que su amor floreciera.

Para Guaque no fue fácil, pues aseguró que estaba allí por el amor a su hija, más no porque se sintiera plenamente feliz, algo que lo motivó a rehacer su vida sentimental con quien ahora es su colega y esposa.

Diego Guauque y Alejandra Rodríguez se enamoraron cuando los dos trabajaban en Séptimo Día - Foto: Tomada de @aleja_reportera

“En esas quedadas tarde empezó a mostrarse el hombre tierno, luego conocí su faceta de papá y eso me enterneció muchísimo más. Diego tiene un sentido del humor impresionante. (...) Yo estaba casada y ya estaba en el proceso de separación y, lo mismo que Diego, me dije por qué no otra oportunidad y nos sonó la flauta”, dijo Rodríguez.

Por su parte, Guaque reconoció el talento de su pareja y la forma como gracias al buen entendimiento han conformado su hogar.

“Hicimos un muy buen equipo, es la persona con la que mejor me he entendido profesionalmente y nos ha ido muy bien haciendo las historias. Cada uno tenía una relación, yo tengo mi hija, no estaba atravesando un buen momento en la relación que tenía, estaba en unión libre. (...) [me dije] Yo me voy a dar otra oportunidad. Yo estaba sobre todo por mi niña. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida sentimentalmente”, explicó para ese entonces el reportero.

Qué enfermedad tiene el periodista Diego Guauque

Él ha decidido contar en sus redes sociales el paso a paso de la lucha que ha tenido que vivir desde que arrancó 2023, luego de un divertido viaje con su familia en Argentina. Lo que empezó con un molesto dolor en el bajo vientre terminó en urgencias, de allí, en una sala de cirugías y posteriormente en una unidad de cuidados intensivos.

“Mi hija necesita a su papá, ahí estoy yo. Mi esposa necesita a su esposo y ahí voy a estar yo, muchos años más. Creo que el periodismo también me necesita, ahí voy a estar… ahí voy a estar… ay, carajo… ay, carajo. ¡Con fuerza!”, dijo empuñando su mano, como señal de valentía y a la vez tratando de controlar la respiración para que no se desatara ese nudo que se hace en la garganta.

Guauque, a pesar de estar postrado en una cama con tubos que conectan los aparatos médicos a su cuerpo, se ve elegante, como siempre, y con ese humor sarcástico que solo quienes han compartido con él identifican.

“Me abrieron la panza, me buscaron el sarcoma, lo encontraron. Me sacaron un buen trozo, no todo como se tenía predestinado porque está pegado a tres órganos. Pero con lo que sacaron se va a saber exactamente nombre y apellido de esta vaina y con eso lo vamos a atacar”, dijo.

No fue posible retirar en su totalidad la masa que compromete tres organos - Foto: Tomada de @diego_reportero

Se ha mostrado positivo, sabe que la vida tiene retos que con fe se superan. “Estoy contento, porque salí de la UCI y ahora estoy en una habitación normal. En la UCI tendría que haber estado dos o tres días, pero lo logré en un solo día. Vamos bien”, dijo el reconocido periodista de Caracol Televisión.

Sabe que el futuro de él y su familia está en manos de Dios y de experticia médica. Agradece con humildad a quienes han estado pendiente de su estado de salud en la Fundación Santa Fe, en el norte de Bogotá, donde está siendo atendido. “Amo a todos los funcionarios de acá. Los quiero mucho, me han ayudado bastante”, dijo en el video de más de dos minutos que público este martes.

El reportero, de 1,89 metros de estatura, que se ha parado frente a los delincuentes más peligrosos del país para pedirles explicaciones por sus hechos, se quiebra al anunciar que se tendrá que enfrentar a las temidas quimioterapias. “¿Qué viene? Quimioterapia… Pero sabiendo exactamente qué es lo que tengo, ahí se va a saber exactamente cuál es la quimio que me tienen que aplicar. No me voy a dejar vencer de esto, son obstáculos que surgen en la vida. Lo voy a lograr. Vamos a lograrlo”, puntualiza con voz entrecortada.