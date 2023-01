“Ángeles como tú, hija, necesitaba Dios en el cielo”: el conmovedor mensaje de despedida de la mamá Paula Durán

Poco tiempo después de que los papás de Paula Durán, la huilense que fue diagnosticada con cáncer de cerebro y estómago en Estados Unidos, llegaran a California a verla en sus últimos momentos, esta colombiana murió, dejando un dolor profundo en todas las personas que conocieron su caso y rogaron por un milagro.

Luego de que se confirmara la noticia y sus seres queridos enfrentaran la muerte, Iris Camargo, madre de Durán, aprovechó sus redes sociales para compartir un sentido mensaje con el que se despediría de su hija, quien dejó tres hijos pequeños que ahora deberá cuidar su padre, Sergio Vega.

Paula Durán y su familia. - Foto: @Instagram

En su extenso mensaje, Camargo resaltó las bondades de su hija, entre ellas su fortaleza y valentía, así como la calificó de ejemplo de vida. Además, aprovechó para indicar que, a pesar de su partida, no la olvidaría e indicó que desde ya la extrañaba.

“Ángeles como tú, hija, necesitaba Dios en el cielo. Tu presencia es más que luz y amor. Mi guerrera, te admiro y lo haré siempre. Dios, te entrego mi monita, Paula la luz de mis ojos y la mujer que admiramos con su fuerza y fortaleza, que tuvo hasta su último suspiro; la madre, hija esposa, nieta, hermana, tía, sobrina, amiga y ejemplo de mujer que nunca dijo ‘estoy derrotada’; por el contrario, siempre dijo ESTOY FUERTE”, comenzó escribiendo la señora Iris Camargo.

“Te acompaña mi señor Jesús. La mujer más valiente, hermosa y luchadora es nuestra Paula. Sé que tú eres maravilloso, Dios, y no podría estar en un mejor lugar; gracias, Padre por abrazarla y revivirla con todo tu amor. Te extraño y extrañaré, hija, de eso no hay duda, pero también segura que no estás sola, estás contemplando el rostro y amor de nuestro Dios Perfecto y maravilloso”, continuó la madre de Paula Durán, expresando palabras que le reconfortarían tras la muerte de su hija.

Gloria Iraidis Camargo viajó a Estados Unidos para reencontrarse con su hija Paula Durán. - Foto: Captura pantalla Juan Diego Alvira en Semana

Para concluir su mensaje, la señora Camargo aseveró que amaba hasta el “infinito” a su hija, exaltando su belleza y sabiduría, e insistiendo en cuánto extrañaría a su retoño, quien salió de casa buscando un mejor futuro en Estados Unidos, pero en medio de su adaptación a la nueva vida se encontró con la enfermedad que le quitó la vida.

“Volaste, nos dejas el amor profundo, un rostro angelical y hermoso que nunca olvidaremos y una enseñanza de paz y amor ejemplo a seguir. Nos encamina en los pasos de Dios y todo el amor por ti, Señor Jesús. TE AMO HASTA EL INFINITO, mi monita hermosa”, terminó sentenciando Camargo.

“Dejó de respirar”

En entrevista con el periodista Juan Diego Alvira de SEMANA, la señora Camargo confirmó la triste noticia de la muerte de Durán.

“Dejó de respirar”, respondió, afectada por la trágica noticia de su hija, quien deja a Juan José, un bebé recién nacido, y a dos hijas más, todas menores de edad.

Para Camargo, los días, las horas y los minutos nunca contaron tanto. Tras una visa rechazada y 40 días de clamor puro y duro, por fin las largas noches y los días de zozobra le dieron un corto respiro. Fue a Estados Unidos acompañada de su exmarido, Éder Durán, a uno de los reencuentros más esperados, emocionantes y a la vez inciertos con su hija Paula, de 27 años.

“Ella nunca había tenido síntomas graves de ninguna enfermedad. Era hermosa. Saludable. Ahora la desconozco. Verla en el estado actual me destroza el corazón. Dicen que fue un problema que se desató por la placenta”, contó Camargo días antes de la muerte de su hija, mientras mostraba unas fotos de Paula en las que luce bellísima.

Ningún médico supo explicar a ciencia cierta qué la pudo haber enfermado. La probabilidad de que una persona desarrolle en su vida este tipo de tumor en el cerebro es inferior al 1 %, según la Society of Clinical Oncology. Eso sí, Paula pasaba por la semana 34 de embarazo de Juan José, el tercero de sus hijos y el primer varón.

Los familiares más cercanos fueron los primeros en confirmar la muerte de Paula Durán. Foto: Instagram @sergiovega228711 - Foto: Foto: Instagram @sergiovega228711

Un día, de un momento a otro, empezó a sentir unos dolores de cabeza insoportables que la paralizaban. Luego de que Sergio, el esposo de Paula, les rogara a los médicos que le practicaran un examen en la cabeza, vino la noticia que a todos les cayó como un baldado de agua fría.

Tenía un tumor maligno de cuatro centímetros en el cerebro. Tras una junta médica, determinaron sacar al bebé, un niño, por cesárea, y al día siguiente la operaron de la cabeza. No se le pudo extirpar todo el tumor para no causarle otro tipo de daño cerebral. El cáncer resultó ser muy agresivo, se expandió y llegó hasta el estómago. Tan desolador fue el panorama que los médicos le dieron a Paula un mes de vida.