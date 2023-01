Colombiana con cáncer en EE. UU. sigue recibiendo buenas noticias y compatriota le dio regalazo a sus hijos

La historia de Paula Durán, una joven colombiana que fue diagnosticada con cáncer terminal en Estados Unidos, continúa conmoviendo al país después de que su esposo, Sergio Vega, ha utilizado las redes sociales para difundir la compleja situación que están atravesando.

Pese al delicado estado de salud de su pareja, el huilense se ha mostrado bastante positivo ante las cámaras y aseguró que tiene mucha fe de que su esposa va a superar esta enfermedad. Asimismo, indicó recientemente que diferentes personas han puesto su granito de arena para ayudarlos a salir adelante.

La pareja colombiana viajó a Estados Unidos en busca de un mejor futuro para sus hijos - Foto: Instagram @sergiovega228711

“Gracias a todos ustedes por ser nuestra voz y alentarnos. Los medios también nos han apoyado mucho. Fuimos escuchados. Vamos a seguir luchando por ese milagro”, manifestó Vega hace unos días, visiblemente emocionado.

Claudia Barrenechea, ciudadana barranquillera que reside en California desde hace años, no dejó pasar por alto la compleja situación que viven Sergio y Paula en la actualidad y manifestó en Noticias RCN que decidió darles un obsequio bastante especial.

De acuerdo con la mujer, los hijos de la pareja colombiana fueron becados en el colegio que ella dirige en ese estado de la nación norteamericana. Además, explicó que el objetivo es que los menores puedan tener educación en territorio estadounidense durante sus primeros años de escolaridad.

“Le estamos ofreciendo el colegio para Juan José, de un mes y medio, y para Julieta, que tiene cuatro años. Nosotros los vamos a apoyar con eso, les vamos a ofrecer escolaridad para ellos”, precisó Barrenechea.

Esta gran noticia agarró por sorpresa a la familia de Paula Durán, quienes le agradecieron a la barranquillera por este enorme gesto. Sergio Vega puntualizó que la ayuda de la gente ha sido fundamental en los últimos días.

“No me canso de agradecerle a Dios, y a toda esta gente que nos ha estado apoyando desde que llegamos. Es un colegio maravilloso”, indicó el huilense, que quedó bastante conmovido con este donativo.

Sergio Vega les agradeció a todas las personas que los han apoyado - Foto: Instagram @sergiovega228711

al colombiano le ha tocado encargarse de sus hijos debido a la enfermedad de su esposa - Foto: Instagram @sergiovega228711

El emotivo reencuentro entre Paula y sus papás

Tras un largo viaje de más de 10 horas, los padres de la colombiana llegaron en la noche de este jueves 19 de enero a San Francisco, California, para visitar a su hija. Además, fueron recibidos por Vega y sus dos nietas.

“La vida cambia en un segundo. Yo sé que con la presencia de nosotros ella se va a mejorar y con la ayuda de Dios vamos a conseguir el milagro”, manifestaron los progenitores de Durán, quienes estuvieron acompañados de Juan Diego Alvira (periodista de SEMANA).

La última vez que Gloria Camargo vio a Paula fue a principio de 2022, antes de que viajará a Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Cerca de nueve meses después se reencontraron en una de las peores circunstancias.

Gloria Camargo mostró la estampita de Jesús que le regaló una joven en el aeropuerto El Dorado de Bogotá - Foto: Captura pantalla Juan Diego Alvira en Semana

Juan Diego Alvira acompañó a Gloria Camargo a EE. UU. al encuentro con su hija Paula Durán. - Foto: Captura pantalla Juan Diego Alvira en Semana

Pese a los diagnósticos médicos, la madre de la joven ha reconocido en repetidas oportunidades que tiene la ilusión y la fe de que su hija pueda salir adelante en la lucha contra esta grave enfermedad, la cual la ha limitado a vivir en las horas del día en una cama.

Igualmente, la mujer admitió en SEMANA que la comunicación con Paula se fue haciendo más distante con el pasar de los días. De hecho, no hablaban desde el sábado pasado. “Ahora es un poquito difícil por la situación. Ella no quiere que yo la vea, ella ya no hace videollamada conmigo. Es solamente llamadita, y muy corta. Así: ‘mamá, yo estoy bien, no te preocupes’, y ya”, precisó.

El tan esperado momento llego después de muchos contratiempos y, por fin, Gloria Camargo vio y consintió a su hija, además, le prometió que nunca la volverá a dejar sola. Juan Diego Alvira registró cada instante de ese recorrido, que se convirtió en una montaña rusa de emociones.

Gloria Camargo se reencontró con su hija luego de nueve meses - Foto: SEMANA

Cabe recordar que el caso de Paula Durán lo manejó la abogada peruana, Jessica Domínguez, conocida como el ángel de la justicia, quien indicó hace unos días que la ley de Inmigración tiene una sección que permite que los extranjeros “inadmisibles” ingresen a la nación norteamericana temporalmente.

“Estamos haciendo un llamado directo al gobierno de Joe Biden. Ellos tienen el poder para cambiar esta situación. Hay que presentar razones humanitarias y en este caso tenemos tantas. Hay suficiente evidencia para pedir una visa humanitaria”, enfatizó la jurista.

Sergio Vega, de igual manera, compartió la semana pasada un video en el que aparecía su pareja sentimental pidiéndole al presidente de Estados Unidos que atendiera la súplica de otorgarles a sus familiares una visa humanitaria.

Jessica Domínguez es una abogada experta en temas migratorios - Foto: Instagram: Jessica Domínguez

“Hola, señor presidente, señor Biden. Quiero pedirle de antemano que por favor puedan pasar mis papás y mis suegros acá a los Estados Unidos para poder estar con el apoyo de ellos. Muchas gracias, señor presidente, saludos a su señora esposa, la primera dama, y a todos sus seres queridos. Dios me lo bendiga”, manifestó Paula Durán en aquel momento.

La Cancillería de Colombia, por su parte, aseguró que siempre estuvo en contacto con el colombiano y señaló en un comunicado de prensa que se hicieron los trámites correspondientes para que la familia de Durán pudiera sacar la visa.