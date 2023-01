Así es un cáncer de estómago y de cerebro, las enfermedades que tenía Paula Durán

El reciente fallecimiento de Paula Durán, la mujer colombiana que padecía de cáncer cuyo caso tuvo en vilo a Colombia, generó miles de mensajes de condolencias en las redes sociales.

Junto a su esposo, Sergio Vega, Paula migró en mayo del año pasado para hacer una vida en Estados Unidos. Durante su estancia en ese país se dio cuenta de que estaba embarazada de su tercer hijo, por lo cual se hizo varios exámenes de control prenatal.

Pero durante esos chequeos, los médicos se dieron cuenta de que estaba padeciendo un cáncer que estaba afectando tanto a su estómago como a su cerebro. En pocas semanas su estado se deterioró.

“Estoy pidiendo que la mamá y el papá de Paula estén acá en Estados Unidos, me dieron una noticia, la peor noticia que he recibido en mi vida. Ya acá a mi esposa médicamente no le van a hacer nada más en el hospital, le dieron un mes de vida y ya me la llevo para la casa”, dijo Vega, entre lágrimas, en un video que publicó a través de sus redes sociales.

Les pidió a las autoridades que les ayudaran a sus suegros con una visa humanitaria que les permitiera verla. Pues bien, los padres de Paula lograron viajar y darle un abrazo a su hija antes de que falleciera.

Gloria Iraidis Camargo, muestra su pasabordo hacia San Francisco a reencontrarse con su hija Paula Durán. - Foto: Captura pantalla Juan Diego Alvira en Semana

¿Cómo es el cáncer de estómago y de cerebro que padecía Paula Durán?

Aunque el cáncer en personas jóvenes no es un padecimiento común, sí puede generar afectaciones graves en su calidad de vida. En el caso de Paula fue justo el cáncer de estómago el primer diagnóstico que le dieron los médicos.

El cáncer de estómago en etapas temprana no genera síntomas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Los cánceres de estómago tienden a desarrollarse lentamente en un período de muchos años. Antes de que se forme un verdadero cáncer, a menudo ocurren cambios precancerosos en el revestimiento interno (mucosa) del estómago. Estos cambios tempranos casi nunca causan síntomas y, por lo tanto, no se detectan”, indica la American Society of Cancer.

Según la Clínica Mayo, de Estados Unidos, uno de los factores claves para atender este cáncer es la parte específica del estómago donde se desarrolla.

“Por lo general, el tratamiento para extirpar el tumor es quirúrgico. Se puede recomendar otros tratamientos para realizar antes o después de la cirugía”, advierte la Clínica Mayo.

Sobre las causas, la evidencia científica aún no arroja muchas certezas. No obstante, esa fuente médica advierte que algunas investigaciones apuntan a que se trata de defectos en el ADN de algunas células que se encuentran ubicadas en el estómago.

En cuanto a los síntomas más frecuentes, la Clínica Mayo cita los siguientes:

Dificultad para tragar.

Sensación de hinchazón después de comer.

Sensación de saciedad después de comer pequeñas cantidades de comida.

Acidez estomacal.

Indigestión.

Náuseas.

Dolor estomacal.

Pérdida de peso involuntaria.

Vómitos.

Mientras tanto, el cáncer de cerebro que acabó desarrollando Paula es considerado como muy poco común. Según las cifras de la Society of Clinical Oncology, menos del 1 % de las personas desarrolla un cáncer de cerebro durante su vida.

No obstante, el padecimiento que Paula desarrolló se dio a raíz de un proceso de metástasis, que se da cuando un cáncer se esparce a un órgano distinto al que afectó originalmente. En el caso de Paula, el cáncer en un primer momento había afectado su estómago.

La probabilidad de presentar cáncer de cerebro es baja, aunque también puede desarrollarse a través de un proceso de metástasis. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Medline Plus, una plataforma de difusión de información en salud de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, ha advertido que entre los síntomas más comunes de los tumores en el cerebro están:

Los dolores de cabeza, que generalmente se presentan en la mañana.

Náusea y vómitos.

Cambios en la capacidad de hablar, escuchar o ver.

Problemas de equilibrio o al caminar.