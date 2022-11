Cáncer de cerebro: ¿cuáles son los primeros síntomas que experimenta una persona que sufre la enfermedad?

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, menciona que un tumor cerebral “es un crecimiento de células anormales en el tejido del cerebro”, que aunque en su mayoría de veces se califica como maligno, en otros, es benigno.

Por ejemplo, la National Institutes of Health (NIH) menciona que estos tumores son diferentes al resto del cuerpo, ya que “tienen poco espacio para crecer debido al cráneo”, haciendo presión en otras zonas, afectando funciones vitales del organismo.

El tumor cerebral o el cáncer de cerebro -como también se denomina-, tiene una causa secundaria que se origina de otro cáncer que se disemina en todo el cuerpo, incluso en el cerebro, y es allí, donde adopta el nombre de tumor cerebral metastásico. Este tipo de afección afecta desfavorablemente la masa cerebral que se puede desencadenar en un edema.

Asimismo, la entidad americana puntualiza que cualquier cáncer puede hace metástasis llegando hasta el cerebro, siendo los más comunes: el de pulmón, colon, mama, y riñón.

Es entonces que “los tumores cerebrales primarios se originan en el cerebro mismo o en tejidos cercanos, como las membranas que recubren el cerebro”, puntualiza la Clínica Mayo, como por ejemplo: gliomas, meduloblastomas, craneofaringiomas, neurinomas del acústico, entre otros.

Síntomas primarios del cáncer de cerebro

El área cerebral donde se desarrolle el tumor provoca los siguientes u otros síntomas:

Vómitos y náuseas

Dolores de cabeza

Convulsiones

Cansancio permanente

Desequilibrio para caminar

Problemas para hablar o ver

Pérdida de movimiento de alguna extremidad

Es de mencionar que cualquier persona puede desarrollar un tumor cerebral, incluidos los niños. Los factores de riesgo que aumentan las posibilidades de este tipo de cáncer, según la Clínica son: antecedentes familiares o la exposición a la radiación.

Uno de los síntomas más comunes en el ser humano es el dolor de cabeza. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Dolores de cabeza, un signo del cáncer de cerebro

La Organización Mundial para la Salud (OMS), describe los dolores de cabeza -cefaleas-, como “uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso”, que pueden perjudicar la calidad de vida de una persona interrumpiendo sus actividades.

Entre los tipos más comunes, se encuentra la migraña, que es más frecuente en las mujeres que en los hombres, sin embargo, ellos no están exentos a padecerla. Se debe a la expulsión de “sustancias inflamatorias y causantes de dolor alrededor de los nervios y vasos sanguíneos de la cabeza”, explica.

Asimismo, la cefalea en brotes -asegura la entidad organizacional, se puede desarrollar a partir de los 20 años, siendo está más frecuente en el género masculino, que se presenta con la afección de un ojo y/o con dolores intensos de cabeza en un día.

Foto referencia sobre céfaleas. - Foto: Getty Images

El azúcar y el cerebro

Y aunque es impredecible saber con exactitud si se va a desarrollar esta enfermedad, se pueden cambiar hábitos malos por saludables, entre ellos, la alimentación.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), aseguran que tanto los altos niveles de glucosa como los bajos pueden dañar los vasos sanguíneos del cerebro afectando su funcionamiento.

La anterior no quiere decir que el azúcar por sí misma sea dañina, sino que en niveles no controlados es perjudicial para el cerebro, porque de ella obtiene energía, misma que le ayuda para su buen funcionamiento y al no ser regulada, la glucosa desequilibra sus funciones.

“El cerebro es el órgano que más energía requiere: necesita la mitad de toda la energía que provee el azúcar en el cuerpo para funcionar correctamente”, precisan los CDC.

Sus efectos dañan los vasos sanguíneos y los nervios, causando problemas de concentración, cambios de humor, memoria, entre otros.

La institución asegura que estos problemas pueden ser el inicio del desarrollo de Alzheimer. Además que tener glucosa en altos niveles en el torrente sanguíneo puede causar estrés en el cerebro.