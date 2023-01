Manuel Teodoro habla sobre el crítico estado de salud del periodista Diego Guauque

Diego Guauque es el reportero más veterano de Séptimo Día de Caracol Televisión. Manuel Teodoro, director del programa destacó que Guauque en los 14 años de experiencia en el espacio triple A de los fines de semana se ha mostrado como un periodista aguerrido, con gran capacidad de contar historias y sacar a la luz púbica sin tapujos las inconsistencias de la sociedad y del poder.

Los médicos aún no han determinado que tipo de sarcoma es - Foto: Tomada de @diego_reportero

“Es un maestro haciendo preguntas en cámara, no tiene miedo de enfrentar a los hampones de la peor calaña, incluso en varias ocasiones fue amenazado en plena producción por estos hampones que se atrevieron a atacarlo con armas, con botellas rotas”, recordó Teodoro para resaltar las cualidades periodísticas de uno de sus pupilos.

El cáncer feu detectado en las prieras semanas de enero - Foto: Caracol Tv, Séptimo Día

Por eso tiene claro que, así como ha dado las batallas sin miedo, va a encarar al cáncer. “Un gladiador como Diego Guauque, tan intrépido como él, no va a ser vencida por este cáncer que lo azota”, manifestó el Teodoro.

El hombre que durante años ha guiado el trabajo del reportero que está convencido que Él va a luchar y así como lucha para demostrar la verdad para destapar “ollas podridas y para sacar respuesta fácil, haciendo preguntas difíciles. Él va a luchar contra esto y él va a ganar”, enfatizó.

Diego Guauque completa 14 años trabajado para Canal Caracol - Foto: Caracol Tv, Séptimo Día

En conversación con el director del programa de informes especiales señaló que Guauque está en las mejores manos pues, pues asegura que en la Fundación Santa Fe cuenta con profesionales de alta calidad, (Manuel Teodoro fue atendido en ese centro médico cuando se vio al borde de la muerte por cuenta de un paro Cardiaco). “Yo creo en la ciencia, yo creo en los médicos, y yo creo en la tecnología de salud que hay en nuestro país. Eso va a hacer que Diego sobreviva”.

Fue la primera semana de enero cuando le detectaron el sarcoma - Foto: Tomada de @aleja_reportera

En una similitud con el trabajo que se realiza desde el programa de denuncias Teodoro indica que el cáncer será vencido en juicio y se llevará la peor condena, " Con el deseo que tiene Diego de colaborarle a los médicos, a ese cáncer le vamos a dar la máxima pena, 60 años de expulsión de su cuerpo”. Finalmente reafirmo que tanto él y como el quipo periodístico del programa al igual que los directivo del canal Caracol están acompañando la recuperación.

Diego Guauque y Alejandra Rodríguez se enamoraron cuando los dos trabajaban en Séptimo Día - Foto: Tomada de @aleja_reportera

“Mi hija necesita a su papá”, reconocido periodista lucha por superar el cáncer

Él ha decidido contar en sus redes sociales a sus televidentes y seguidores el paso a paso de la lucha que ha tenido que vivir desde que arrancó 2023, luego de un divertido viaje con su familia en Argentina. Lo que empezó con un molesto dolor en el bajo vientre terminó en urgencias, de allí, en una sala de cirugías y posteriormente en una unidad de cuidados intensivos.

“Mi hija necesita a su papá, ahí estoy yo. Mi esposa necesita a su esposo y ahí voy a estar yo, muchos años más. Creo que el periodismo también me necesita, ahí voy a estar… ahí voy a estar… ay, carajo… ay, carajo. ¡Con fuerza!”, dijo empuñando su mano, como señal de valentía y a la vez tratando de controlar la respiración para que no se desatara ese nudo que se hace en la garganta.

"Yo soy muy hogareño. Ese es el otro Diego Guauque que hay, el papá, el esposo" #SéptimoDía15Años pic.twitter.com/g7EALdnxKc — Séptimo Día (@SeptimoDiaTV) October 1, 2018

Guauque, a pesar de estar postrado en una cama con tubos que conectan los aparatos médicos a su cuerpo, se ve elegante, como siempre, y con ese humor sarcástico que solo quienes han compartido con él identifican. “Me abrieron la panza, me buscaron el sarcoma, lo encontraron. Me sacaron un buen trozo, no todo como se tenía predestinado porque está pegado a tres órganos. Pero con lo que sacaron se va a saber exactamente nombre y apellido de esta vaina y con eso lo vamos a atacar”.

Se ha mostrado positivo, sabe que la vida tiene retos que con fe se superan. “Estoy contento porque salí de la UCI y ahora estoy en una habitación normal. En la UCI tendría que haber estado dos o tres días, pero lo logré en un solo día. Vamos bien”, dijo el reconocido periodista de Caracol Televisión.

Sabe que el futuro de él y su familia está en manos de Dios y de experticia médica. Agradece con humildad a quienes han estado pendiente de su estado de salud en la Fundación Santa Fe, en el norte de Bogotá, donde está siendo atendido. “Amo a todos los funcionarios de acá. Los quiero mucho, me han ayudado bastante”, dijo en el video de más de dos minutos que público este martes.

No fue posible retirar en su totalidad la masa que compromete tres organos - Foto: Tomada de @diego_reportero

El reportero, de 1,89 metros de estatura, que se ha parado frente a los delincuentes más peligrosos del país para pedirles explicaciones por sus hechos, se quiebra al anunciar que se tendrá que enfrentar a las temidas quimioterapias. “¿Qué viene? Quimioterapia… Pero sabiendo exactamente qué es lo que tengo, ahí se va a saber exactamente cuál es la quimio que me tienen que aplicar. No me voy a dejar vencer de esto, son obstáculos que surgen en la vida. Lo voy a lograr. Vamos a lograrlo”, puntualiza con voz entrecortada.

Diego Guauque, reportero de Séptimo Día - Foto: Tomada de @diego_reportero

Su esposa, Alejandra Rodríguez, también reconocida periodista, no se ha separado de Diego Guauque ni un solo momento desde que arrancó esta travesía hace menos de un mes. “Gracias a todos los que siguen orando con mi esposo. Seguiremos en la UCI, pero con toda la fe de vencer este sarcoma. He leído todos sus buenos mensajes y bonitos deseos y me llegan al corazón en este momento. Diego es un hombre valiente y guerrero. Me tiene absolutamente admirada”, escribió Rodríguez, dejando claro que no bajaran la guardia y que Guauque requiere la buena energía de todos los que han mostrado su solidaridad.