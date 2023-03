Lincoln Palomeque y Carolina Soto estuvieron de paseo con sus hijos; Carolina Cruz les envió tierno mensaje

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque decidieron dar por terminada su relación sentimental en 2022, luego de un largo vínculo por más de diez años. Ambos famosos tomaron caminos distintos, asegurando que su amor se había transformado y actualmente se llevaban bien bajo el rol de padres que tenían.

Lincoln Palomeque y Carolina Cruz anunciaron su separación en redes sociales. - Foto: Instagram

La presentadora y el actor se organizaron para llevar a cabo sus labores, centrándose en beneficiar a sus hijos, Salvador y Matías. Los dos niños comenzaron a vivir espacios con sus papás, quienes, al parecer, establecieron una buena comunicación para que todo fluyera y no afectara a los menores de ninguna manera.

El equipo que formó Carolina Cruz con Lincoln Palomeque quedó claro en distintos espacios, donde se respaldaron y ayudaron al momento de cuidar y compartir con los niños. La exreina y el artista cuadraron sus tiempos y espacios para estar con Matías y Salvador, precisamente cuando el otro tenía compromisos laborales.

La presentadora habló sobre el vínculo que sostiene con el actor, enfatizando en que todo se basa en su rol de padres. - Foto: Instagram @carolinacruzosorio - @lincpal

Recientemente, esta unión paternal se observó en las redes sociales, ya que Carolina Cruz estuvo ocupada ateniendo asuntos comerciales en Cali y su expareja pasó unos días junto a su primogénito, Matías. El actor viajó al Quindío con el pequeño, donde jugaron fútbol, hicieron deporte, disfrutaron de piscinas y hasta montaron en karts.

Lincoln Palomeque utilizó sus redes sociales para compartir imágenes y videos de lo que vivió con su hijo, plasmando la buena relación que existe entre ellos. En este viaje también estuvo Carolina Soto y su familia, quienes son cercanos al actor y a Carolina Cruz.

En otras imágenes y videos se pudo detallar que Matías y Valentino, el hijo de Soto, pasaron agradables momentos en este paseo. Ambos pequeños protagonizaron fotos y postales en las que sonreían y reflejaban la amistad que construyeron desde muy chiquitos.

En estas fotografías también apareció Violeta, la hija de Carolina Soto, quien estuvo al lado de su papá y su mamá en varias situaciones registradas. Todos pasaron un espacio feliz, gracias a la buena relación que formaron desde hace muchos años.

Palomeque, por su parte, subió historias de lo que pasaba con su primogénito, reflejando que no se cansaba y probaba actividades distintas. El actor comentó un poco sobre una anécdota con el menor cuando estaban montados en los karts.

“‘Papá, no me quiero montar’. Confía en mí, te va a gustar, hijo. ‘Papá, no me quiero bajar’”, escribió Palomeque en su post, mencionando el miedo que sintió el niño al inicio de la atracción mecánica antes de vivir la experiencia.

El actor plasmó el amor por sus hijos en redes sociales - Foto: Instagram @lincpal. - Foto: Foto: Instagram @lincpal.

En una publicación que subió Soto a su perfil de Instagram, los curiosos detallaron que Palomeque estaba al fondo con su hijo en la fila de los karts, mientras que su esposo iba más adelante con uno de sus hijos.

Ante estos posts, Carolina Cruz aprovechó y envió una serie de mensajes de agradecimiento, donde exaltó la amistad que existe entre su hijo y el de su compañera de Día a día. Ambos menores construyeron una buena onda, por lo que suelen encontrarse en planes y actividades.

Carolina Cruz y Carolina Soto formaron una buena amistad con sus familias. - Foto: Foto tomada de Instagram @carolinacruzosorio y @caritosotooficial

“Yo me derrito de amor, gracias Carito Soto”, escribió en una de las fotos, mientras que en otra solo comentó: “Este par”, junto a un emoji.

Al final del día, Lincoln Palomeque plasmó lo entregado que estaba a sus hijos, cuidando el sueño de su primogénito tras una larga jornada de juegos y descanso. Por su parte, Carolina Cruz también subió una historia, mostrando que estaba recostada junto a su bebé Salvador, quien veía televisión y disfrutaba junto a ella.

Lo cierto es que siempre quedó clara la buena amistad entre las familias, quienes suelen protagonizar contenidos juntos en fiestas o celebraciones que llevan a cabo.