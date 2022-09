Foto | Carolina Cruz no aguantó más y denunció delicado tema; utilizaron a su bebé

Carolina Cruz, que es una de las presentadoras más cotizadas de la televisión colombiana, ha estado muy activa en las diferentes redes sociales en los últimos meses y comparte constantemente los mejores momentos que vive junto al pequeño Salvador.

Sin embargo, la modelo no ocultó su incomodidad esta semana por un delicado tema y aseguró que estaba bastante molesta con algunas páginas de fans en Instagram debido a que utilizaron la imagen de su bebé para promocionar algunos concursos, lo cual denunció que es ilegal.

La empresaria, de igual manera, aprovechó el momento para puntualizar que este tipo de sorteos no tienen nada que ver con ella y manifestó que no conoce a las personas que manejan este tipo de perfiles.

“Esto no tiene nada que ver conmigo. Pueden ser fanáticos, pero no es responsable utilizar la información así. No conozco a la persona que maneja esta cuenta. ¡Tengan cuidado!”, precisó Cruz en las historias de Instagram.

Tras la denuncia de la reconocida presentadora, las mencionadas páginas eliminaron todas las publicaciones que habían hecho con la imagen del pequeño Salvador. Incluso, una de estas quedó inactiva.

Cabe recordar que la vallecaucana denunció públicamente hace unas semanas que estaban usando su imagen para hacer publicidad engañosa en las redes sociales.

La modelo compartió en ese momento una serie de publicaciones de unas pastillas para adelgazar que estaban promocionando con su nombre. Además, les advirtió a sus seguidores que hicieran caso omiso de esas imágenes debido a que son una estafa.

Historias Carolina Cruz - Foto: Instagram: Carolina Cruz

No obstante, la exreina de belleza tuvo que volver a pronunciarse con respecto a este tema días después de hacer la primera denuncia, y enfatizó que decidió tomar acciones legales, puesto que seguían utilizando su imagen para engañar a la gente.

Cruz, además, recalcó que nunca le ha hecho publicidad a ningún tipo de producto para adelgazar, indicando que lo que no sale en sus redes sociales oficiales es completamente falso.

“Quiero aclarar un tema que me tiene preocupada. Nunca he promocionado ninguna pastilla para adelgazar, todas esas publicidades son falsas. Esto quiero que lo hagan viral porque no sé qué contengan esas pastillas y puede salir alguien afectado”, manifestó inicialmente.

Luego, agregó: “Todo lo que han visto que sale en los medios de comunicación es mentira, son montajes. Yo no quiero que pase algo grave con la salud de una persona por estas pastillas. Mis abogados ya están trabajando en el caso”.

La actriz Danna García fue una de las primeras personas en responder la denuncia de la presentadora de Caracol Televisión y aseguró que también han utilizado su imagen para promocionar estos ilícitos productos.

“Caro, estoy de acuerdo. También me usan a mí y yo no los conozco. Es un fraude de una empresa desconocida”, concluyó la artista, quien participó recientemente en la segunda temporada de Pasión de gavilanes.

Cabe recordar que el Invima es la entidad encargada de aprobar este tipo de artículos en el país, además del control de calidad de los mismos. Sin embargo, no se ha pronunciado hasta el momento con respecto a las acusaciones de Carolina Cruz.