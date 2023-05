Carolina Cruz reveló nueva foto junto a Jamil Farah y le dedicó unas sentidas palabras de amor

Decir que ‘el tiempo todo lo cura’ y que de ‘amor nadie se muere’ son dos frases clichés que nadie quiere escuchar cuando está entusado. Sin embargo, hay quienes pueden dar fe de ello, como la exreina de belleza Carolina Cruz, que hoy luce mejor que nunca.

La presentadora del programa Día a Día, emitido por Caracol Televisión, dio de qué hablar en 2022 por su ruptura amorosa con Lincoln Palomeque después de una relación de 12 años, lo mismo que duraron Shakira y Gerard Piqué.

Hoy, Carolina Cruz se roba la atención de la prensa por un nuevo capítulo en su vida sentimental: el noviazgo con el piloto de avión Jamil Farah. Lo que durante semanas fue un secreto a voces, pues nadie había podido dar con la identidad de la nueva pareja de la también modelo, hoy es una certeza de la que cada vez se conocen más detalles.

La tarde de este 26 de mayo, Carolina Cruz subió una historia en Instagram en la que se ve feliz y dichosa paseando junto a Farah. En el retrato lucen con gorra y gafas de sol, en el interior de un vehículo campero, ideal para clima cálido.

La imagen, al parecer, fue tomada en la isla de San Andrés, donde recientemente viajaron para celebrar el amor, y estuvo acompañada de la descripción: “De los mejores destinos”.

Carolina Cruz junto a su pareja, Jamil Farah. - Foto: Instagram: @carolinacruzosorio

¿Qué hizo Carolina Cruz en San Andrés?

Recientemente, Carolina Cruz y su compañero, se dejaron ver en una particular visita que realizaron a San Andrés, donde se desconectaron por completo de su rutina y aprovecharon para gozarse el clima tropical de esta zona de Colombia.

Ambos recurrieron a sus redes sociales para compartir imágenes y videos de la experiencia que tuvieron en el mar.

La presentadora disfrutó de un viaje a un clima tropical. - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

En las fotos se pudo detallar que la pareja buceó, nadó y recorrió espacios de la isla, plasmando lo contentos que están con esta oportunidad amorosa. Aunque no posaron en las mismas fotos, cada uno captó al otro descansando en un vehículo acuático en el que se movilizaban.

La exreina utilizó su cuenta oficial de Instagram para presumir su escultural figura, los paisajes que vio, la desconexión que vivió y los momentos que disfrutó junto a Jamil Farah.

Un carrete de fotos fue la excusa para reflejar este divertido viaje, demostrando lo feliz que se encontraba en esta etapa de su realidad.

La presentadora hizo varias actividades en San Andrés. - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Es importante destacar que los dos colombianos ya no se esconden e interactúan en redes sociales, especialmente en comentarios de sus fotos y publicaciones. El piloto le deja emojis a la presentadora, al igual que ella hace con sus contenidos de los viajes que hace a San Andrés.

Carolina Cruz compartió el secreto para adelgazar

Carolina Cruz se ha ubicado como una de las mujeres más populares en la farándula colombiana. Asimismo, ha construido una masiva comunidad en redes sociales, de manera que suele interactuar bastante con sus seguidores.

Precisamente, a través de sus instastories, la presentadora se refirió a un tema por el que le han venido preguntando: cómo ha logrado mejorar y mantener su estado físico.

“Desde la semana pasada me han preguntado mucho por la dieta que estoy haciendo. Calerito (Carlos) también la está haciendo, aunque es completamente distinta a la mía”, dijo Carolina en la introducción de su video.

A renglón seguido, precisó que las dietas no son las mismas en vista de que son dos cuerpos completamente diferentes. Bajo ese mismo argumento, dijo que no compartiría su plan alimenticio exacto porque “cada cuerpo tiene una necesidad completamente distinta”.

Según confesó la presentadora, decidió cambiar sus hábitos porque venía sintiendo que estaba comiendo muy mal. De hecho, anotó que se trata de un escenario común para las mamás, pues sentía que debía dar un buen ejemplo a sus hijos en cuanto a la alimentación: “Hago mucho ejercicio, pero no crean, no me alimentaba tan sano como yo pensaba”.