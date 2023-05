Querida presentadora se va de Noticias Caracol y destapó verdad sobre su salida del canal

Catalina Botero, que se venía desempeñando como corresponsal en Medellín, sorprendió a todos sus seguidores este viernes y compartió una triste noticia en las diferentes redes sociales, puesto que confirmó su salida oficial de Noticias Caracol.

Mediante su cuenta personal de Instagram, la antioqueña compartió un sentido video y anunció que ya no hace parte del equipo periodístico del reconocido informativo nacional. Asimismo, manifestó que su ausencia en las últimas emisiones era producto de que no continuará más en el canal.

Catalina Botero llevaba 4 años en 'Noticias Caracol' - Foto: Instagram: Catalina Botero

La presentadora, de igual manera, aprovechó el momento para agradecerles a las directivas de Noticias Caracol y a todos los televidentes, quienes la apoyaron durante estos últimos cuatros años que estuvo en el informativo.

“‘El éxito es de quienes se atreven’. Les cuento que me despido de la que fue mi casa por casi 4 años y en la que crecí mucho como profesional. Gracias a todos ustedes, los televidentes que cada día prendieron sus televisores para estar ahí, informándose con nosotros, este oficio es de la gente”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Gracias a Juan Roberto Vargas, que es un gran maestro en este oficio. Gracias a Gloria Tisnés por creer en mí desde el comienzo. Gracias, sin duda, a todo el equipo de Noticias Caracol, mis camarógrafos y técnicos, que se volvieron mis amigos, y a mis compañeros, de los que aprendí mucho”.

Botero explicó finalmente por qué se dio su salida del informativo y señaló que se viene un reto profesional bastante importante para su vida. Sin embargo, no entregó mayores detalles de su nueva casa periodística.

“Les cuento que viene un reto grande en mi vida, así que espero que me sigan acompañando porque nacimos para cumplir sueños y voy en camino a seguir cumpliendo los míos. ¿Me acompañan? Les estaré contando dónde nos seguiremos viendo y por aquí, por esta red, también estaré más cerca que nunca”, concluyó.

La periodista era bastante querida por los televidentes - Foto: Instagram: Catalina Botero

Cabe mencionar que hace unos meses también se confirmó la salida de Noticias Caracol de Ana María Navarrete, que es actualmente una de las periodistas deportivas más reconocidas del país.

“Después de más de una década, termina mi historia en Caracol Televisión, en Noticias Caracol y el Gol Caracol. Pasados varios días, quise aprovechar para hacer este video, contarles y agradecerles a todas las personas que me apoyaron todo este tiempo. A las personas que estuvieron ahí siempre pendientes y a las que me mandaban mensajes cuando no me veían”, manifestó la vallecaucana en aquel momento.

El anunció de la famosa presentadora generó todo tipo de reacciones en las plataformas digitales, donde se venía especulando desde hace tiempo con su salida del informativo. Incluso, muchos de sus colegas le enviaron varios mensajes de apoyo.

Ana María Navarrete se despidió de Noticias Caracol. - Foto: Foto Tomada de Internet

Ana Milena Gutiérrez y Daniela Morales, periodistas del canal nacional, se pronunciaron rápidamente con respecto a las declaraciones de Navarrete y le desearon lo mejor en sus futuros proyectos laborales.

“Bebé, te amo con todo mi (corazón). Brillarás SIEMPRE”; “Éxitos y lo mejor del mundo siempre para ti”; “Te mereces solo cosas maravillosas, te quiero”; “Ahora lo mejor está por venir, siempre estarás acompañada y guiada por los ángeles desde el cielo”, fueron algunos de los mensajes que le enviaron a la periodista.