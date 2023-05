Carolina Cruz mostró su despampanante figura en pleno viaje; se ‘escapó' con su pareja a paradisíaco destino

Carolina Cruz desató una ola de reacciones en redes sociales luego de revelar, de forma discreta, que estaba en una nueva relación con alguien. La presentadora dejó sin palabras a más de uno, debido a contenidos que salieron a la luz donde se le vio muy cariñosa con el piloto, Jamil Farah.

Carolina Cruz desató comentarios con su nueva relación @carolinacruzosorio. - Foto: Foto: Instagram @carolinacruzosorio.

A pesar de que la vallecaucana no dio detalles sobre esta oportunidad que se dio en su faceta sentimental, sí dejó claro que disfrutaría de su vínculo con aquel hombre, después de toda la historia que atravesó por años con Lincoln Palomeque. La exreina, poco a poco, plasmó lo contenta que estaba, subiendo imágenes junto a la persona que habría conquistado su corazón.

De hecho, recientemente, Carolina Cruz aprovechó el puente festivo del 20 de mayo de 2023 para escaparse con Jamil Farah y disfrutar de un plan en un destino paradisíaco. La empresaria se tomó un descanso y se divirtió haciendo algunas actividades con su pareja, dejando evidencia de esta experiencia en su cuenta oficial de Instagram.

Carolina y Jamil fueron vistos en un concierto y ahí iniciaron los rumores. Fotos: Instagram @carolinacruzosorio - @jamil_farah. - Foto: Fotos: Instagram @carolinacruzosorio - @jamil_farah.

De acuerdo con lo que registró en el perfil, Carolina Cruz se fue de buceo con un equipo, disfrutando plenamente de los paisajes y espacios acuáticos que hay en San Andrés. Este ejercicio la ayudó a conocer, desconectarse del día a día y a compartir más con su entorno.

En las historias de su cuenta, la modelo publicó una inesperada foto en la que presumió y deslumbró con su sensual y tonificada figura, la cual suele cuidar en su rutina diaria. La celebridad lució un bikini oscuro con flores de colores, unos lentes y una visera, precisamente mientras tomaba el sol y gozaba del clima de esta zona de Colombia.

La presentadora disfrutó de un viaje a un clima tropical. - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

No obstante, en estos contenidos que subió, la presentadora de Día a día reposteó una imagen en la que se le pudo ver con su pareja, además de otras personas con las que estaba realizando las actividades en el amor. Todos posaron luciendo una prenda blanca, mientras sonreían y reflejaban lo alegres que estaban con el plan.

La presentadora hizo varias actividades en San Andrés. - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Carolina Cruz se destapó sobre cómo es su relación actualmente con Lincoln Palomeque

Días atrás, en una dinámica de preguntas y respuestas, Carolina Cruz le dio paso a sus seguidores para que dejaran las interrogantes que quisieran en la casilla de las historias de Instagram. La colombiana hizo uso de su cuenta oficial y despejó dudas relacionadas con su vida personal.

De acuerdo con lo que se observó, la integrante de Día a día respondió una inquietud que estaba dirigida a su relación actual con Lincoln Palomeque. La empresaria no tuvo problema con sincerarse y aclarar la verdad de cómo se lleva con el artista internacional.

“¿Cómo te llevas con el padre de tus hijos?”, preguntó un fanático en la actividad.

La presentadora habló sobre el vínculo que sostiene con el actor y aclaró si intentaron reconciliarse. - Foto: Instagram @carolinacruzosorio - @lincpal

Carolina Cruz aseguró que, por sus hijos, se llevaban demasiado bien, retomando lo que mencionó en el pasado de la prioridad que le dan a los menores sobre las demás cosas. Esta respuesta volvió a plasmar que ambos famosos sostienen una comunicación cordial y agradable, enfatizando en el bienestar de sus pequeños.

“Por este par, demasiado bien”, dijo en un post, exponiendo esta verdad tras su ruptura amorosa.

La presentadora reveló cómo se lleva con Lincoln Palomeque. - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Es importante recordar que, en un diálogo con Eva Rey para el formato Desnúdate con Eva, Carolina Cruz hizo referencia a la ausencia de Lincoln Palomeque en el proceso que llevaban, aclarando que sabía que no era intención de él, sino temas laborales que lo llevaban a estar lejos. La modelo puntualizó que necesitaba tenerlo al lado, pero las circunstancias no ayudaban en lo absoluto.

“Hoy en día, honestamente, no extrañó absolutamente nada. Creo que por el trabajó que tiene Lincoln, no pienso que haya sido por una decisión propia de él, me molestaba que no estuviera tan presente en algunos momentos importantes”, indicó inicialmente en la charla con la periodista española.

Luego, la vallecaucana añadió: “Sobre todo cuando sentía que lo necesitaba, que necesitaba tenerlo a mi lado. En todo el proceso de Salvador lo necesitaba. Es complejo llevar un tema de salud de tu hijo sola, es muy difícil”.