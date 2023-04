Carolina Cruz vuelve a sufrir delicado tema que terminó con abogados en el pasado

No cabe duda de que Carolina Cruz, presentadora principal de Día a día (Caracol Televisión), es actualmente una de las personalidades más reconocidas de la farándula nacional, por lo cual cuenta con miles de seguidores en las diferentes redes sociales.

No obstante, la empresaria vallecaucana denunció -este jueves- públicamente que la están suplantando en Instagram y aseguró que alguien abrió una cuenta con sus datos personales. Además, invitó a todas las personas que la conocen a que reporten esa cuenta falsa.

La modelo, de igual manera, aprovechó el momento para mostrar en las historias que están utilizando sus publicaciones para engañar a la gente, pero no aclaró si se trataba de algún tipo de estafa.

“Ayúdenme a reportar y bloquear a esta cuenta. Urgente bloquear y reportar este perfil falso que está usando mis fotografías y las de mis hijos”, precisó la exreina de belleza, quien no ocultó su preocupación con respecto a ese tema.

Esta no es la primera vez que la presentadora de Caracol Televisión vive una situación similar, pues hace unos meses aseguró que varias páginas estaban utilizando la imagen de su hijo menor, Salvador Palomeque, para promocionar algunos concursos, algo que enfatizó era ilegal.

La presentadora pidió reportar esa cuenta falsa - Foto: Instagram: Carolina Cruz

Carolina Cruz dice que la están suplantando en Instagram - Foto: Instagram: Carolina Cruz

Carolina Cruz, que es muy activa en las redes sociales, manifestó en aquella oportunidad que ese tipo de sorteos no tenían nada que ver con ella y señaló que no conocía a las personas que manejaban esas cuentas, las cuales se hacían pasar como fanpages oficiales de la vallecaucana.

“Esto no tiene nada que ver conmigo. Pueden ser fanáticos, pero no es responsable utilizar la información así. No conozco a la persona que maneja esta cuenta. ¡Tengan cuidado!”, explicó la modelo.

Incluso, el año pasado contó que decidió tomar acciones legales en contra de unos perfiles que usaban su imagen para hacer publicidad engañosa y vender unas peligrosas patillas. Asimismo, recalcó que nunca le ha hecho promoción ese tipo de productos.

Carolina Cruz aseguró que tomo acciones legales en esa época - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

“Nunca he promocionado ninguna pastilla para adelgazar, todas esas publicidades son falsas. Todo lo que han visto que sale en los medios de comunicación es mentira, son montajes. Yo no quiero que pase algo grave con la salud de una persona por estas pastillas. Mis abogados ya están trabajando en el caso”, aseguró en esa época.

Su expareja sentimental, Lincoln Palomeque, también denunció recientemente que lo estaban suplantando en Instagram y compartió una serie de fotografías en las que mostró que un perfil falso les estaba enviado un mensaje de agradecimiento a sus seguidores.

El cucuteño no dejó pasar por alto este hecho y les pidió a sus fanáticos tener mucha precaución con esas cuentas. Finalmente, les dijo que hicieran caso omiso a ese tipo de mensajes debido a que se podría tratar de una estafa.

Lincoln Palomeque les pidió a sus seguidores tener cuidado - Foto: Instagram: Lincoln Palomeque

Palomeque denunció que se estaban haciendo pasar por él - Foto: Instagram: Lincoln Palomeque

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se separaron en 2022 - Foto: Instagram @lincpal

“No soy yo. Están usando correos y mensajes falsos a mi nombre, tengan cuidado. También están usando una cuenta falsa con mi nombre y foto. ¡Pilas! No soy yo”, puntualizó el famoso actor.

Cabe recordar que Carolina Cruz y el artista colombiano confirmaron, en marzo de 2022, mediante un corto comunicado, que decidieron separarse oficialmente luego de 12 años de relación.