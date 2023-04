Lincoln Palomeque no pudo estar con Carolina Cruz en importante día para su hijo mayor

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque confirmaron el año pasado que terminaron oficialmente, tras más de 12 años de noviazgo. La pareja aseguró que decidieron tomar caminos separados.

Pese a que le pusieron fin a su vínculo sentimental, la vallecaucana y el reconocido actor siguen manteniendo una muy buena relación y constantemente comparten algunos espacios juntos, sobre todo los que tienen que ver con sus dos hijos.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se separaron hace un año - Foto: Instagram @carolinacruzosorio - @lincpal

El cucuteño, sin embargo, no pudo acompañar a la exreina de belleza este sábado en la fiesta de cumpleaños de su hijo mayor, Matías, quien estuvo acompañado de algunos de sus mejores amigos.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el artista aseguró que hará parte de un nuevo proyecto laboral y mostró que las grabaciones comenzaron esta semana. Asimismo, compartió con todos sus seguidores que está muy emocionado con este trabajo.

“Hace unos días les conté que no había sido escogido para un personaje. Días después se abrió de nuevo una ventanita que, finalmente, terminó siendo la puerta de entrada a este maravilloso proyecto”, manifestó inicialmente.

Lincoln Palomeque junto a sus hijos Salvador y Matías - Foto: Instagram

El actor anunció que comenzó un nuevo proyecto - Foto: @lincpal

Luego, Palomeque precisó: “¡Ilusionado! Hoy fue un buen comienzo, una nueva oportunidad en mi carrera. Se gana, se pierde y se gana, gracias a Dios por esto. Gratitud por la vibra de todos que siempre ayuda”.

El actor, de igual manera, aprovechó la historias de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje al pequeño Matías y publicó un video de este jugando en medio de la fiesta, la cual organizó Carolina Cruz.

“Hijo lindo, sé que estás feliz rodeado de todos los que te aman, mis pensamientos y mi corazón están contigo siempre”, fueron las palabras que le escribió el cucuteño a su hijo mayor.

Lincoln Palomeque no pudo ir a la fiesta de su hijo - Foto: Instagram: Lincoln Palomeque

Lincoln destapa delicado tema

Hace unas semanas, Lincoln Palomeque aseguró que lo estaban suplantando y compartió una serie de fotografías en las que mostró que se están haciendo pasar por él para engañar a varias personas. Sin embargo, no especificó si se trataba de algún tipo de estafa.

El artista puntualizó que publicó ese contenido para prevenir a todos sus fanáticos y les pidió que hicieran caso omiso a este tipo de mensajes, puesto que son escritos y enviados por unas cuentas falsas.

“No soy yo. Están usando correos y mensajes falsos a mi nombre, tengan cuidado. También están usando una cuenta falsa con mi nombre y foto. ¡Pilas! No soy yo”, puntualizó el famoso actor.

Cabe recordar que hace algunos meses su expareja sentimental, Carolina Cruz, también vivió una situación similar y aseguró que varias páginas estaban utilizando la imagen de su hijo Salvador para promocionar algunos concursos, algo que enfatizó era ilegal.

Lincoln Palomeque les pidió a sus seguidores tener cuidado - Foto: Instagram: Lincoln Palomeque

Palomeque denunció que se estaban haciendo pasar por él - Foto: Instagram: Lincoln Palomeque

La presentadora, que actualmente trabaja en Día a día, manifestó en aquella oportunidad que ese tipo de sorteos no tenían nada que ver con ella y señaló que no conocía a las personas que manejaban esas cuentas, las cuales se hacían pasar como fanpages oficiales de la vallecaucana.

“Esto no tiene nada que ver conmigo. Pueden ser fanáticos, pero no es responsable utilizar la información así. No conozco a la persona que maneja esta cuenta. ¡Tengan cuidado!”, precisó la exreina de belleza.