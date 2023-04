“Me ataqué a llorar”: Adriana Arango por escenas con Paola Turbay en ‘Ana de nadie’

Ana de nadie, protagonizada por Paola Turbay y Sebastián Carvajal, ha generado bastante impacto en las redes sociales y se ha convertido rápidamente en la producción más vista de la televisión colombiana en el horario prime, liderando el rating nacional.

La exitosa novela es un remake de Señora Isabel, una historia de amor que planteó por primera vez en la pantalla chica el romance entre una mujer mayor, personaje interpretado por Judy Henríquez, con un hombre varios años menor, Luis Mesa.

‘Ana de nadie’ es un drama que refleja historias reales - Foto: Tomado de redes sociales

Ante la popularidad que está teniendo, la actriz Adriana Arango, quien interpreta a Violeta Dávila, estuvo como invitada este fin de semana en Bravíssimo (City TV) y reveló algunos detalles de la serie. Además, habló sobre su relación con Turbay.

La vallecaucana aseguró que esta era la primera vez que trabajaba con la exvirreina universal y puntualizó que quedó encantada con ella, pues lograron entablar una linda amistad durante las grabaciones.

“Sí me tocó conocerla grabando. Cuando la conocí, amor a primera vista. Es de un sentido del humor fantástico. Entonces ha sido divino conocer a Paola”, precisó inicialmente la artista en el espacio televisivo.

Incluso, la reconocida actriz señaló que le parecen muy injustificadas las críticas que recibió Paola Turbay antes de que fuera lanzada la producción, ya que enfatizó que está haciendo una gran interpretación.

Arango, de igual manera, aprovechó el diálogo con el programa de City TV para revelar que rompió en llanto en algunas escenas que grabó con la exreina de belleza. Asimismo, indicó que eso no era parte del guion.

Adriana Arango y Paola Turbay ahora son muy amigas - Foto: cortesía de RCN

“Me dolía un poco. Me parece divino el trabajo que está haciendo Paola, como tan lleno de detalles. Es tan disciplinada y me hace sentir tantas cosas, que no entiendo por qué la gente no le tenía fe, y ahorita le cayó la boca a todo el mundo”, agregó.

Luego, concluyó: “Violeta no lloraba en ciertas escenas, pero a mí me conmovieron tanto la interpretación de Paola, que me ataque a llorar. Yo pensé que iban a cortar y me iban a decir: ‘Cálmate’, pero lo dejaron”.

SEMANA tuvo la oportunidad de hablar con Adriana Arango hace unos días acerca de su papel como Violeta, su preparación para el personaje y sus futuros proyectos profesionales.

“Ha sido un trabajo duro, exigente emocionalmente y de tiempo, por las grabaciones extensas y todo, pero me siento muy contenta con el resultado. Es un proyecto muy cuidado por el Canal RCN, que ha salido muy bien”, manifestó la vallecaucana.

Adriana Arango interpreta a Violeta Dávila en 'Ana de Nadie' - Foto: cortesía de RCN

Por último, enfatizó: “Me parece una cagada y hoy en día la infidelidad me parece una estupidez. Porque actualmente no es obligatorio estar casado. Es decir, si tú ya no quieres tener una relación, simplemente dices: “Oye, esto está como paila y ya”, no es como antes que era muy difícil romper los matrimonios. Entonces, que hoy alguien sea infiel me parece ridículo”.

Cabe mencionar que en la historia de Ana de nadie, la artista encarna a una de las mejores amigas de la protagonista, Ana Ocampo, que la apoya en todas las adversidades que enfrenta producto de la traición de su marido.