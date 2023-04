“Es irreparable”: Adriana Arango habló sobre la infidelidad de su esposo Robinson Díaz

Ana de nadie, la nueva novela del Canal RCN, se ha convertido rápidamente en la producción más vista de la televisión colombiana en el horario prime y en la actualidad lidera el rating nacional, siendo bastante popular.

Igualmente, la reconocida actriz Adriana Arango, quien interpreta el papel de Violeta Dávila, ha generado bastante impacto en las diferentes redes sociales gracias a su gran interpretación. Además, ha recibido miles de elogios por parte de sus seguidores.

'Ana de Nadie' es la novela más vista actualmente en Colombia - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Adriana Arango se ha robado el show por su papel de Violeta - Foto: Instagram @adrianaarango

La vallecaucana, de igual manera, estuvo como invitada esta semana en Buen día, Colombia, donde abrió su corazón y habló sobre algunos dolorosos episodios de su vida personal.

Tras haberse separado por un buen tiempo, la actriz aprovechó el diálogo con el matutino para revelar algunos detalles sobre la infidelidad que sufrió hace unos años. Asimismo, contó cómo es la actual relación que tiene con su esposo Róbinson Díaz.

“En mi caso, cuando me pasó, fue terrible. Pero yo creo que nací con una autoestima muy parada, y por un hombre jamás, jamás debemos competir. Yo dije: ‘cómo me voy a comparar con una persona 15 años menor que yo’. Da risa la comparación. Qué vamos a comparar, yo tenía una vida completa con ese esposo”, manifestó.

Luego, precisó: “Yo creo que eso es irreparable, de pronto uno termina siendo con el tiempo como amigos-esposos. Es alguien que yo quiero, que es mi esposo o fue mi esposo o lo que sea, y que hacemos cosas juntos a veces, porque, pues uno queda siendo familia, pero como pareja, como intimidad, eso no se puede reparar”.

Arango recalcó finalmente en la entrevista con Buen día, Colombia que olvidar una infidelidad no es tan sencillo y aseguró que actualmente no viven en la misma casa con el famoso actor colombiano.

La artista habló sobre su relación con Robinson DÍaz - Foto: diana rey melo-semana

Adriana Arango aseguró que no vive con el actor - Foto: cortesía de RCN

“Nos entendemos en muchas cosas, pero no vivimos juntos. Eso es como los abuelitos, no cada uno en su pieza, sino cada uno en su respectivo apartamento”, concluyó la artista entre risas.

En la historia de Ana de nadie, la vallecaucna encarna a una de las mejores amigas de la protagonista, Ana Ocampo, y la que la apoya en todas las adversidades que enfrenta producto de la traición de su marido.

SEMANA tuvo la oportunidad de hablar con Adriana Arango hace unos días acerca de su papel como Violeta, su preparación para el personaje y sus futuros proyectos profesionales.

“Ha sido un trabajo duro, exigente emocionalmente y de tiempo, por las grabaciones extensas y todo, pero me siento muy contenta con el resultado. Es un proyecto muy cuidado por el Canal RCN, que ha salido muy bien”, afirmó incialmente.

La actriz se refirió en SEMANA a la telenovela del Canal RCN - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Por último, enfatizó: “Me parece una cagada y hoy en día la infidelidad me parece una estupidez. Porque actualmente no es obligatorio estar casado. Es decir, si tú ya no quieres tener una relación, simplemente dices: “Oye, esto está como paila y ya”, no es como antes que era muy difícil romper los matrimonios. Entonces, que hoy alguien sea infiel me parece ridículo”.

Cabe mencionar que la producción es un remake de Señora Isabel, una polémica historia de amor que planteó por primera vez en la pantalla chica nacional el romance entre una mujer mayor, personaje interpretado por la actriz Judy Henríquez, con un hombre varios años menor, Luis Mesa.