Carolina Cruz y Lincoln Palomeque vuelven a estar juntos; vivieron especial momento familiar

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, sin duda alguna, eran una de las parejas más estables y queridas de la farándula nacional. No obstante, el año pasado confirmaron que decidieron terminar su noviazgo oficialmente, tras más de 12 años.

“Llevamos mucho tiempo trabajando en nuestra familia para estar bien. Hemos tomado la sana y poderosa decisión de terminar nuestra relación como pareja, para seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de vida”, precisó la modelo en aquella oportunidad.

El cucuteño es un padre muy presente - Foto: Cuenta de Instagram @lincpal

Pese a que tomaron caminos serados, la vallecaucana y el actor siguen manteniendo una buena relación y constantemente comparten algunos espacios juntos, sobre todo los que tienen que ver con sus dos hijos.

La modelo, de igual manera, sorprendió este martes a todos sus seguidores y mostró el emotivo momento familiar que vivió al lado de Palomeque. La empresaria no aguantó la emoción y compartió el primer día de jardín del pequeño Salvador.

“Primer día de jardín, y toda la familia completa va a llevarlo. Dios en su infinita misericordia, todo en su tiempo perfecto”, escribió inicialmente la exreina vallecaucana en las historias de Instagram.

La presentadora de Caracol Televisión puntualizó que venían preparando el comienzo de la vida escolar de Salvador desde hace días y aseguró que lo vivieron de una manera bastante especial con su hijo mayor, Matías, quien la acompañó hasta el centro educativo a dejar al menor.

La presentadora aseguró que toda la familia acompañó al menor - Foto: Instagram: Carolina Cruz

Carolina Cruz mostró el primer día de jardín de Slavador - Foto: Instagram: Carolina Cruz

Adicionalmente, explicó que el reconocido actor tampoco quería perderse este importante momento familiar y señaló que también estuvo con ellos en el jardín. Asimismo, afirmó que está muy orgullosa de sus dos niños.

“Sé que he estado un poco pérdida por acá. Tengo que aceptar que me he vuelto mala para interactuar en Instagram, pero hoy es un día muy especial porque llevamos varias semanas preparando a Salva para su primer día de jardín”, agregó.

Luego, Carolina Cruz manifestó: “En qué momento pasaron dos años tan rápido, Hoy fue su primer día y fue todo un acontecimiento familiar. Estuvimos todos acompañándolo, fue el papá, fue mi mamá y fue Mati, que desde hace días me dijo que quería ir. Sé que ustedes quieren mucho a mis gordos”.

La empresaria vallecaucana compartió finalmente con todos sus seguidores en las historias de Instagram que recogió al pequeño Salvador en el centro educativo después de su primer día.

La presentadora tiene una buena relación con el actor - Foto: Instagram @carolinacruzosorio - @lincpal

Cabe enfatizar que Carolina Cruz ha manifestado en repetidas oportunidades que el tema de su separación con Lincoln Palomeque está completamente superado. Incluso, recientemente se le escapó que estaba saliendo con alguien.

“Hoy en día, honestamente, no extrañó absolutamente nada de Lincoln. No hace mucho, hice el amor, hay alguien por ahí. Estoy contenta, pero todavía no se los voy a presentar [a mis hijos]”, indicó en una entrevista con Eva Rey, la cual logró picarle la lengua a la vallecaucana.

Carolina Cruz ya superó su ruptura con Lincoln Palomeque - Foto: YouTube: Eva Rey/Instagram: Lincoln Palomeque

Carolina Cruz junto a su nuevo amor - Foto: Revista Vea

Pese a que quiso aclarar lo dicho en la charla con la periodista ibérica, los rumores sobre su romance con el piloto Jamil Farah aumentaron bastante en las redes sociales, luego de que los pillaron hace unos días besándose apasionadamente durante el Festival Estéreo Picnic.