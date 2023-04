Carolina Cruz se destapa y expone su romance con joven piloto; famosas reaccionaron

Carolina Cruz volvió a dar de qué hablar este fin de semana en las diferentes redes sociales, luego de que salió de Bogotá y se fue de viaje a San Andrés, donde habría estado acompañada de su nuevo amor, el famoso piloto Jamil Farah.

Pese a que no la mencionó por ningún lado, el joven compartió una fotografía en la que se aprecia a la exreina de belleza en un bote en medio del mar. Asimismo, ambos publicaron varias imágenes en los mismos lugares, las cuales mostrarían que estuvieron juntos.

La modelo, de igual manera, subió este lunes una galería en su cuenta personal de Instagram con algunas de las postales de los mejores momentos que pasó en la Isla este fin de semana.

En una de las fotos, que se hicieron virales en las distintas plataformas digitales, se puede apreciar a Carolina Cruz sentada en un bote tomando el sol, mientras disfruta del hermoso paisaje. Esta imagen es la misma que compartió Farah, pero desde otro ángulo.

La publicación de la presentadora de Caracol Televisión generó todo tipo de reacciones por parte de sus seguidores, y varias celebridades de la farándula nacional la comentaron rápidamente.

Majida Issa, Carolina Soto, Mari Manotas, Érika Cano y Yaneth Waldman fueron algunas de las famosas que se pronunciaron en el perfil de la vallecaucana, quien sigue sin oficializar de manera explícita su relación con el modelo.

“¡Mi tierrita! No hay como ese mar. Disfruta Caro linda”; “El color del agua, hermosa”; “Siempre con tu bello y contagiable carisma de humildad y de alegría”, indicaron Issa y Cano, respectivamente.

Cabe mencionar que la famosa modelo colombiana hizo la semana pasada una inesperada confesión en Día a día, dejando ver que sí tiene una relación sentimental con Farah.

Todo comenzó en medio de un corte comercial, después de que la famosa presentadora le dijo a Juan Diego Vanegas, chef principal del espacio televisivo, que lo perdonaba por no haberla consentido durante la Semana Santa. Asimismo, aprovechó el momento para decir que le “encanta el pollo”.

“Ya te perdoné, porque me tenías muy olvidada. Ayer te perdoné luego de ese chicharrón delicioso que me diste, y hoy te reperdoné. Nada me gusta más que un pollo”, manifestó entre risas, ante la atenta mirada de su compañeros de set.

¿Quién es Jamil Farah?

De acuerdo con su perfil oficial de Instagram, el joven nació en San Andrés y es amigo personal del cantante Jiggy Drama. Además, es amante de los viajes de aventura.

El piloto, adicionalmente, tiene varias fotografías con diferentes personalidades de la farándula y el deporte nacional como Greeicy Rendón, Gabriela Tafur, presentadora del Desafío; Juan Fernando Quintero, Egan Bernal, entre otros.

“Un privilegio compartir algunos vuelos contigo. Qué grande, Egan Bernal”; “Nos fuimos, next stop [siguiente parada] Juanfer Quintero, Selección Colombia”; “¡Mi pasión! Vamos a volar un rato”, son algunos de los posts que ha compartido en esa red social.

Jamil Farah cumplirá en octubre próximo 32 años, es decir que es 12 años menor que Carolina Cruz, puesto que la presentadora celebrará este 2023 sus 44 años de edad.