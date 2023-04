¿Carolina Cruz y su nuevo amor se escaparon el fin de semana? Las redes sociales ‘explotaron’ con las fotos

Aunque las imágenes pueden sugerir que están en el mismo lugar, no se ha visto alguna foto donde estén ambos.

Carolina Cruz, presentadora colombiana, ha sido tendencia en los últimos meses por su divorcio con el actor Lincoln Palomeque, con quien tiene dos hijos. La pareja se destacaba por publicar frecuentemente imágenes y videos en el que compartían tiempo en familia.

Sin embargo, en el 2022 los seguidores de ambos conocieron que la relación había finalizado y los famosos se estaban divorciando. A principios de abril de este año las redes sociales se estremecieron al conocer que Cruz está estrenando amor: Jamil Farah, un joven piloto de San Andrés.

Esté sábado 16 de abril se conocieron una serie de fotos que dejaron en duda a muchos seguidores, pues parece (no es confirmado) que la pareja estuviera junta en San Andrés; sin embargo, ninguno de los dos ha subido una foto o video donde se observen compartiendo.

Cruz publicó un carrusel de fotos en el que se observa una playa y una foto de ella en un barco.

Las fotos de ambos tienen en común la playa y la presencia de un bote. - Foto: Montaje. Capturas de pantallas tomadas de Instagram: @jamil_farah

Por su parte, Falah también publicó varias stories en la misma red social y una publicación con varias imágenes, en las que se observa una playa y al igual que Cruz, en un bote.

Los comentarios de la publicación del piloto sugieren que estuvieron juntos en la misma isla, especialmente por la primera foto en la que al parecer (no es confirmado) se ve la figura de Carolina Cruz al fondo.

Según las publicaciones Jamil Farah sería el nuevo novio de Carolina Cruz. Foto: Instagram @jamil_farah. - Foto: Foto: Instagram @jamil_farah.

¿Por qué terminaron Carolina Cruz y Lincoln Palomeque?

Carolina Cruz fue invitada al podcast de la actriz Alejandra Sandoval y de su hija Valeria Sandoval. En uno de sus capítulos, la presentadora abrió su corazón y dio algunos detalle sobre los motivos que causaron la ruptura con su expareja Lincoln Palomeque.

La empresaria confesó que no estaba cómoda con la relación, por lo cual tomó la decisión de dar un paso al costado. Asimismo, puntualizó que fue un acto de honestidad consigo misma.

“Hay momentos en las relaciones, que uno piensa que si quiere que sea para toda la vida con esa persona, pero quién dijo que tiene que ser así. Existe un cariño, un respeto y vamos a estar siempre para toda la vida porque tenemos dos hijos, pero cuando el amor se transforma, es mejor dar un paso al costado”, indicó inicialmente.

Luego, Cruz añadió: “Yo decía que si estoy educando buenos hombres, yo debo ser honesta conmigo también, yo tengo que buscar lo que a mí me haga feliz, si yo estoy feliz, mis hijos también. No puedo estar en una relación por pensar en el qué dirán o en la sociedad”.

La presentadora también aprovechó la invitación al podcast con las creadoras de contenidos para reiterar que la relación que tiene con el reconocido actor es bastante buena y que no han tenido problemas en su rol de padres. Además, lo volvió a destacar como papá.

“Quedó como un hombre”, las declaraciones que pusieron en jaque a Carolina Cruz

Hace varios meses el programa de Caracol Televisión Día a Día realizó un especial en el que abordaron la explantación mamaria, es decir, el retiro de las prótesis de seno, debido a que se ha visto en redes que muchas famosas han recurrido a este procedimiento.

“Lo que no me parece es que ahora todas las mujeres, como fulanita en redes sociales, empezó a hablar de este tema, entonces se volvió una moda y entonces todas empezaron a sacar citas médicas para quitarselas. No hay que satanizar el tema”, indicó inicialmente.

Luego, agregó: “Creen que la depresión se debe a lo que tengo en el cuerpo. Entonces, me sacó las puchecas, quedó como un hombre, así plana como una pared y con una cicatriz horrible. Pero no, sigo deprimida. Ahí es donde digo que toca manejar el tema con responsabilidad”.

Las declaraciones de Cruz fueron recibidas de diferentes formas. Muchos famosos como Alejandra Giraldo y otras mujeres de la farándula se pronunciaron reprochando sus palabras.