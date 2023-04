Famoso actor colombiano que ahora dice ser mujer espera no quedarse sin trabajo por radical cambio

Santiago Gómez, recordado por su papel de Benji en La Venganza de Analía, afirmó en 2020 que era gay y reveló cómo fue todo el proceso para aceptar su sexualidad en medio de una sociedad tan conservadora, donde hay diferentes estigmas sobre este tema.

Igualmente, el artista manifestó en esa época que desde muy pequeño le gustaron ciertas cosas que son relacionadas normalmente con las mujeres, como el maquillaje, pintarse las uñas y los tacones. Asimismo, señaló que desde muy joven sabía que era homosexual.

Desde hace dos años empezó su proceso de cambio - Foto: Instagram: @lasantiago.felipe

“Para mí es una gran alegría verme como me veo ahora. Pensé que nunca iba a ocurrir. Desde niño siempre me gustaron las uñas pintadas, el maquillaje, los tacones y las faldas. Mis mejores amigos me han ayudado a creer y a conectarme conmigo, mi esencia y lo que siempre he sido”, precisó.

Tras dos años de haber hecho esta confesión, el reconocido actor reapareció esta semana en una entrevista con Diva Rebeca, personaje creado por Omar Vásquez, y aseguró que ahora es mujer, sorprendiendo así a todos sus seguidores

Santana Rosa, como se hace llamar actualmente, abrió su corazón y explicó por qué tomó esa decisión de querer transformar su estilo de vida. Además, indicó que era la primera vez que salía en público desde que cambió de género.

“Reconocerlo, entenderlo y actuar en consecuencia a eso. Siento que todo el mundo está en constante cambio. Tomar la decisión de hacer una transición de género binaria, de vivir como mujer trans y lo que eso implica, es un camino muy personal”, expresó inicialmente.

Santana Rosa abrió su corazón con 'Diva Rebeca' - Foto: YouTube: 'Diva Rebeca'

Antes de cambiar de género trabajo en varias producciones - Foto: Pantallazo Netflix

Luego, agregó: “He intentado vivir este momento desde el mayor respeto conmigo misma. Es renacer, rebautizarse, reconocerse, volver a empezar y volver a aprender a vivir. No me encontraba y al empezar terapia empecé a encontrar las respuestas. A todas nos puede pasar y vamos adelante”.

Pese a que quiere seguir manteniendo su intimidad, Santana Rosa aprovechó el diálogo con el exprotagonista de novela para puntualizar que quiere seguir actuando y señaló que participó recientemente en cuatro producciones, en las cuales aparece como mujer.

“He estado en cuatro producciones como mujer. Terminé de grabar hace poco una película y creo que estoy apareciendo actualmente en Ventino. Pero imagínate, no está tan mal. La verdad está muy bien y gracias Dios no me ha ido mal, porque esto es lo que yo amo hacer. Incluso, creo que ahora soy mejor actriz”, sentenció.

Cabe mencionar que Santana Rosa compartió hace unas semanas en su cuenta oficial de Instagram su primera foto oficial luego de cambiar de género. La artista acompañó la imagen con un sentido discurso.

Además, varias personalidades de la farándula nacional le manifestaron todo su apoyo en este proceso que está viviendo. Carla Giraldo, Endry Cardeño y Bella Castiblanco fueron algunas de la celebridades que le escribieron.

La actriz compartió su primera imagen en Instagram - Foto: Instagram: Santana Rosa

“Mírame, soy Santana Rosa. Tengo la bendición de la madre y del padre. La bendición del mundo de los espíritus. ¿Quién Soy? Soy la mujer. La mujer amante y amada por la vida. Cuidadora, arrullo y canto dulce de sirena. Criatura alada de fuego. Pantera, mamá osa, sabia, fuerte y poderosa. Soy actriz, hija, nieta, hermana y amiga. Soy mujer”, señaló en la publicación.