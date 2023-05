Ibai Llanos, amigo de Piqué, no se contuvo y reaccionó a videoclip ‘Acróstico’; habló de Shakira y sus hijos

Shakira enamoró a millones de personas con el anuncio de su nueva canción Acróstico, un tema lleno de nostalgia, emotividad y sentimiento, donde sus hijos, Milan y Sasha, fueron protagonistas de principio a fin. La barranquillera logró cautivar con los sonidos y melodías, conectando completamente con sus fieles seguidores, quienes la vieron avanzar en su proceso personal tras la ruptura con Piqué.

Milan y Sasha, hijos de Piqué cantan en canción de Shakira, acróstico - Foto: fotograma, 2.54, Shakira - Acróstico (Official Video), Shakira, Youtube

Aunque esta balada llegó por sorpresa, la acogida fue bastante grande, al punto de que actualmente está ubicada en el top 10 Global de las listas de reproducción de Spotify. La colombiana estalló de emociones, anunciando esta alegría a través de sus redes sociales.

“Nunca imaginé que esta balada en español dedicada a mis hijos pudiera llegar a trascender de esta manera y llegar al Top 10 tan rápido. Dos canciones simultáneamente en el Top 10 Global por segunda vez este año. Y es solo por ustedes! Son los mejores! Gracias infinitas por todo el cariño”, reseñó en su cuenta oficial de Instagram, junto a dos imágenes de sus lanzamientos.

La cantante celebró la acogida de Acróstico. - Foto: Instagram @shakira

En medio del auge que tuvo este proyecto de Shakira, las miradas de los curiosos se posaron sobre Ibai Llanos, uno de los amigos cercanos de Gerard Piqué, quien no perdió la oportunidad y subió un contenido a las plataformas digitales, donde reaccionaba al videoclip de Shakira y sus hijos.

El español publicó un video en el que expresó su opinión personal, reflejando lo que pensaba y opinaba de esta producción audiovisual que invadió los medios internacionales. El streamer fue repitiendo parte de la letra, plasmando gestos de sorpresa y emoción al ver a los hijos de los dos famosos integrando este contenido.

Según lo que se detalló, Ibai Llanos disfrutó la canción, elogiando a Sasha, el niño menor de Shakira y Piqué, pues lo conquistó con su ternura y voz angelical. El compañero del exfutbolista aseguró que este tema era “una caricia al alma” y mencionó el talento de la barranquillera.

Ibai Llanos reaccionando a la canción de Shakira. - Foto: Fotograma, 3:03, Reaccionando a Acróstico de Shakira - YouTube Ibai

“Está canción es para ponerla en la noche y te digan que todo va a estar bien. Estoy totalmente enganchado a esta canción, la parte de Sasha es simplemente increíble, me mola, mola muchísimo ... estoy completamente viciado a esta canción; o sea, es una caricia al alma esta canción que no tiene ningún tipo de sentido”, comentó.

“Estoy enganchado al estribillo, la verdad, estoy enganchado al estribillo”, agregó, dejando clara la afinidad que sintió por este proyecto musical de la expareja de su colega. “Es un temón, pero es sad music (música triste)”, concluyó.

¿Piqué demandará a Shakira por aparición de sus hijos en ‘Acróstico’?

Días después de que Acróstico viera la luz, portales como Europa Press acudieron a las fuentes directas del supuesto problema, buscando respuestas sobre lo que pasaría entre la cantante y el exfutbolista. El medio captó a Ramón Tamborero, abogado de Gerard Piqué, intentando entrevistarlo para conocer datos reales y verídicos de los movimientos que realizaría el español contra la colombiana.

El letrado no dudó en conceder un pequeño diálogo con las cámaras de aquel medio español, recibiendo con atención las preguntas relacionadas con su cliente y la artista pop. El europeo no se quedó callado y aprovechó para aclarar que no tenía conocimiento alguno sobre lo que se estaba hablando.

La cantante involucró a sus hijos en esta canción y videoclip. - Foto: Fotograma, 1:55, Acróstico- YouTube Shakira

El representante legal de Piqué también hizo referencia a si se consideraron las demandas contra Shakira, destapando que no se valoró aún esa opción: “No he valorado todavía el tema, en todo caso, serán los abogados que ellos escojan y consideren si estaba bien o mal hecho”.

Ramón Tamborero fue enfático en que ese tipo de detalles tendrían que indagarlos con Piqué, pues era quien tenía la información directa y concreta de lo que sucedería. El profesional aseguró que no podía profundizar sobre nada de esto, ya que no estaba en condiciones para comentar en algo tan personal.

“Lo mejor sería que intentaras contactar con él, él los podrá informar de una forma más directa, no estoy en condiciones para dar ningún tipo de información sobre estos aspectos”, dijo ante las cámaras de Europa Press. “Yo no puedo decirte si eso es así o no, en todo caso, tendrías que preguntarle a él directamente”, agregó.

El deportista no habría tomado bien el videoclip que lanzó Shakira. - Foto: Fotograma, 0:16, Shakira - Acróstico (Official Video) - YouTube Shakira - Instagram @3gerardpique

No obstante, de acuerdo con lo que reveló el espacio informativo, el abogado se refirió a la custodia de los menores, pues se rumoró que la famosa cantante podría perderla por esta decisión que tomó con el video de su tema. El español explicó el asunto del convenio y lo firmado en el acuerdo al que llegaron.

“Hay un convenio, está dictado con una sentencia judicial y eso es de obligado cumplimiento y ya está. No veo ningún inconveniente en que esa sentencia tenga valor en cualquier parte porque para eso existen los convenios de derecho internacional y uno y otro pueden solicitar que tenga validez en cualquier país”, explicó, concluyendo que no se ha estudiado alguna alternativa para que Piqué reclame la custodia de sus pequeños.