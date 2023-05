Daniella Álvarez celebró por todo lo alto su cumpleaños, pero le sacaron a bailar su relación: “hay que aprender a perdonar”

Daniella Álvarez quedó como protagonista de diversas noticias en redes sociales y los medios nacionales, debido a todas las situaciones que enfrentó en los últimos años. La celebridad se convirtió en un ejemplo a seguir tras lo ocurrido con su pierna izquierda y el proceso para volver a caminar, rodeándose de admiradores y seguidores que hoy en día la ven como una “guerrera”.

Daniella Álvarez, reconocida presentadora. - Foto: Instagram @danielaalvareztv

La exreina mostró su recuperación y fue elogiada por miles de personas, enviando un mensaje de fuerza y constancia para salir adelante ante cualquier adversidad. Con el paso del tiempo todo cambió y la barranquillera alcanzó diversos logros, los cuales compartió en sus cuentas oficiales de las plataformas digitales.

Recientemente, Daniella Álvarez llamó la atención de los curiosos con una serie de contenidos por su cumpleaños número 35, el cual celebró en compañía de amigos y familia. La colombiana festejó, disfrutó y se mostró contenta, enfatizando en el nuevo año que entraba a su vida y que le traería cosas bonitas.

La exreina celebró un nuevo año de vida. - Foto: Instagram @danielaalvareztv

“Un pedacito de mis #35. Estrenando mi restaurante favorito. Gracias, amé la decoración y organización de mi cumple!”, escribió en el pie de foto, donde presumió parte de su reunión con decoraciones, música y bailes.

Sin embargo, a pesar de todos los detalles emotivos de esta fecha, los seguidores de Álvarez se centraron en la relación con Daniel Arenas, la cual quedó en boca de cientos de personas. Se especuló mucho al respecto, llegando a señalar que todo entre los famosos había terminado y no lo aceptaban.

Aunque la exseñorita Colombia aclaró la situación de su noviazgo, los fans no creyeron esto y reprocharon el hecho de que el actor no haya estado en este cumpleaños, pues era lo normal que la acompañara en su día. Las preguntas invadieron el post, cuestionando la ausencia del santandereano.

La pareja se ubicó como una de las más comentadas en los últimos meses por el tipo de relación que construyó. - Foto: Instagram @danarenas

“¿Y Daniel? O sea, es cierto que se acabó el amor”, “¿Y el novio?”, “Parece que si no lo han confirmado, ya es obvio”, “Daniel Arenas era o es novio, pero no está”, “Daniel, se acabó todo, qué triste. hay que aprender a perdonar”, “No se vio a Daniel Arenas por ahí”, “Me gustaría que fuera mentira porque ellos se ven tan lindos juntos”, “Daniel, lo abrieron, ni el paraguas”, “Superen ya el tema del novio, primero, no es problema de nadie, y segundo, por qué meter tanto el dedo en la herida”, “Daniel, chao, para la muestra el botón”, “Y dónde dejaste a Daniel Arenas?”, entre otros comentarios de los seguidores de la barranquillera.

Daniella Álvarez - Daniel Arenas - Foto tomada Instagram @danielaalvareztv - Foto: Instagram @danielaalvareztv

Daniella Álvarez aclaró todo sobre su relación con Daniel Arenas

Daniella Álvarez llamó la atención de los curiosos en las plataformas digitales, debido a una entrevista que concedió a Lo sé todo, del Canal 1. La exreina dialogó con el programa de entretenimiento y no tuvo problema con abrir las puertas de su vida sentimental, donde le preguntaron por Daniel Arenas.

De acuerdo con lo que quedó plasmado en la emisión del formato televisivo, Daniella Álvarez fue interrogada sobre su relación amorosa con el reconocido actor y presentador, buscando saber si seguían juntos o todo había acabado entre ellos. La barranquillera, sin titubear, confirmó que aún está en un noviazgo con el santandereano, quien en el pasado lanzó indirectas y dio pistas de su vínculo.

“¿Sigues con Daniel?”, preguntó el integrante de Lo sé todo, a lo que la celebridad respondió claro y conciso: “Sí, claro”.

El actor habló de sus tres amores de la vida, despejando rumores sobre una supuesta ruptura con la exreina. - Foto: Instagram @danarenas

Estas palabras pusieron punto final a los rumores de separación que abundaban en los medios nacionales e internacionales, y que se convirtieron en blanco de especulaciones en redes sociales. La exseñorita Colombia no guardó silencio y también brindó detalles relacionados con las decisiones que tomaron al interior de su amor.

De acuerdo con lo que surgió en la entrevista, Daniella Álvarez enfatizó en que cada persona tenía derecho a disfrutar de sus relaciones de la manera que quisiera, por lo que en ocasiones era mejor no mostrarlo todo en espacios digitales. La colombiana enfatizó en que había situaciones y detalles que preferían guardarse para ellos, dejando de lado el exhibir o plasmar para todo el mundo.

La exreina despejó dudas sobre su relación. - Foto: Instagram @danielaalvareztv

La bailarina fue clara en dar gracias al programa por siempre apoyarla y seguir de cerca sus pasos, por lo que no dudó en enviar saludos y besos a quienes veían el formato. Los presentadores comentaron un poco sobre la charla, expresando que se les hacía bastante particular la forma en la que respondió tocó el tema sin profundizar de más.