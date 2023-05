Daniella Álvarez celebra su cumpleaños con una sesión de fotos cautivadoras; se llevó todas las miradas

Daniella Álvarez es una de las presentadoras más queridas por los colombianos. Millones de personas están pendientes de ella constantemente a través de su cuenta de Instagram, en la que ya tiene un poco más de cuatro millones de seguidores.

La exreina de belleza y Señorita Colombia 2011-2012 se encuentra celebrando este miércoles su cumpleaños número 35 y, para hacer honor a un año más de vida, decidió compartir unas sensuales y cautivadores fotografías bajo el sol y en bikini.

En el carrusel de imágenes, la barranquillera se mostró muy sonriente y luciendo un vestido de dos piezas, de color fucsia, con el que llamó la atención de los usuarios por sus curvas.

La modelo está de cumpleaños. - Foto: Tomada de Instagram @danielaalvareztv

“Gracias Dios por un año más de vida, prometo hacer de ella la aventura mas emocionante que pueda existir, con lo bueno y no tan bueno, siempre sonreiré porque el mejor regalo que me has dado es: LA VIDA! Gracias a todos por regalarme tanto amor #35″, fue la descripción que acompañó la publicación.

Como era de esperarse, las instantáneas desataron todo tipo de comentarios y reacciones, donde la modelo no solo recibió mensajes de felicitaciones por su cumpleaños, sino que además fue muy halagada y elogiada por los fans.

“Dani sin ofender, estás tan bonita que te luce la prótesis”, “Te mereces todo lo bonito de esta vida. Gracias por hacernos reír tanto, nunca dejes de brillar”, “Amén, así es Dani Dios te tiene en este mundo para grandes alegrías” y “Todo le luce porque tiene una actitud tan grande tan bella que inspira, un ser humano hermoso”, fueron algunos de los mensajes.

Daniella Álvarez es presentadora colombiana. - Foto: Imagen tomada de Instagram @danielaalvareztv

La modelo sigue los pasos de Shakira

La exreina de belleza subió a una historia en Instagram un clip en el que se le ve tomando una clase de canto e interpretando una canción de la agrupación La oreja de Van Gogh: El primer día del resto de mi vida.

El fragmento que cantó Daniella Álvarez al ritmo del teclado fue: “Entre tus nubes y mis contraluces, fuiste cubriendo el cielo con las cruces, que terminaron por tapar el sol. Tu voz sonaba tan arrepentida, arrodillado como un niño en la orilla, desenterrando un poco de tu amor. Y ahora que te digo “adiós”, y se abren mis alas, me pides perdón. Te quise como a nada más, como al respirar. Te quise como el fuego al viento en una noche de San Juan”.

Daniella Álvarez interpretando la canción: 'El primer día del resto de mi vida'. - Foto: Instagram: @danielaalvareztv

Aunque la canción podría ser relacionada con su pareja, Daniel Arenas, lo cierto es que el tema musical fue escogido solo para calentar la voz, de acuerdo con lo que escribió.

“Dicen que quien canta canciones de Dios, ora dos veces. Así que después de 34 años decidí comenzar clases de canto. Estamos preparando la bondad de Dios. Mientras, les dejamos esta canción que hace parte del calentamiento de hoy”, escribió la modelo.

Un ejemplo de lucha

La exseñorita Colombia atravesó un angustiante momento con su salud, debido a cinco cirugías a las que se sometió para estabilizar su cuerpo por una masa que apareció en su abdomen, llegando a perder parte de su pierna izquierda. Según se explicó en aquel momento, la también modelo presentó complicaciones en una de las intervenciones médicas, porque se le cerró la vena aorta, se produjo una isquemia y esto no permitió que la sangre llegara a su pie.

Tiempo después, manejando bastante bien su prótesis, Daniella Álvarez se convirtió en un ejemplo de superación para miles de personas, quienes conocieron de cerca su historia y la utilizaron como base para avanzar y salir adelante. La colombiana no se rindió y luchó contra los imprevistos, llegando a disfrutar actualmente de su vida común y corriente, pese a su pérdida.

“Dios me preparó desde chiquita para esto, yo siento que papá Dios me preparó para esto. Yo tengo una conexión muy especial con Dios desde que tengo siete u ocho años, y por alguna razón, desde los 11 años, empecé a leer libros sobre superación”.