“Un hombre me salvó”: Daniella Álvarez vivió doloroso accidente, ¿qué le pasó?

Por estos días, la presentadora de televisión e influenciadora barranquillera Daniella Álvarez, ha estado de visita en la playa de Providencia.

A través de Instagram, la también exreina de belleza subió una serie de fotos em las que posó en un paradisiaco lugar, mientras se mostró con un look natural y un vestido de baño enterizo de color negro.

Como era de suponerse, algunos internautas aprovecharon para escribir comentarios en las instantáneas, como: “Las oportunidades que da Dios de vivir la vida y empezar de nuevo”; “Aparte de amor tiene un corazón lleno de amor”; “Demasiado guapa, fuerte, valiente, todos los adjetivos”, se lee en la citada red social.

Daniella Álvarez en la isla Providencia. - Foto: Instagram: @danielaalvareztv

Luego de esto, mediante historias en Instagram, la mujer del Caribe expuso frente a la pantalla de su celular que fue de buceo al lado de allegados que la ayudaron a transportarse: “Primer día de buceo”, escribió la latina.

Después, el día siguió transcurriendo de la mejor manera posible, hasta que en las últimas horas Álvarez sufrió un accidente en plena mañana que generó temor en sus millones de seguidores y en ella misma.

Todo sucedió tan pronto la host de TV se despertó y revisó su zapato. Por sorpresa, encontró un ser vivo que la mordió y, de inmediato, tuvo que pedir ayuda.

“Me desperté y, como todos los días, metí la mano para revisar mi zapato: había un cangrejo”, escribió la colombiana en un video en el que quedó consignada la pinza del animal incrustada en uno de los dedos de la mano de Daniella.

De acuerdo con las declaraciones de la influenciadora, el cangrejo salió caminando; además, se escuchó varios gritos de dolor por parte de la barranquillera e incluso manifestó: “Me va a amputar el dedo”.

No le podían quitar la pinza incrustada en el dedo

Con gritos y desesperación, varias personas intentaron ayudarle a Daniella Álvarez, pues al cangrejo le quitaron una de sus pinzas, pero estas quedaron fuertemente incrustadas en el dedo de la modelo.

No obstante, llegó un habitante de la isla y pudo colaborarle a la famosa, ya que este hombre, con sus propios dientes, mordió la pinza del animal hasta que pudo soltarla de la mano de Álvarez.

“El cangrejo cuando muerde no suelta. Este hombre me salvó, aún y siendo alérgico al cangrejo me ayudó! Esa es la técnica”, escribió.

El hombre tuvo que morder la pinza del cangrejo agarrada en la mano de Daniella Álvarez. - Foto: Instagram: @danielaalvareztv

Luego de todo el doloroso capítulo, la modelo expuso al cangrejo responsable y publicó el aspecto del animal sin una de sus pinzas. Asimismo, apareció una isleña que aseguró que la mordida de estos seres vivos duelen “demasiado” y, en adición, manifestó: “Todavía me duele tu mordida”.

Así quedó el cangrejo que mordió a Daniella Álvarez. - Foto: Instagram: @danielaalvareztv

Daniella Álvarez sigue los pasos de Shakira

La exreina de belleza subió a una historia en Instagram un clip en el que se le ve tomando una clase de canto e interpretando una canción de la agrupación La Oreja de Van Gogh: ‘El primer día del resto de mi vida’.

El fragmento que cantó Daniella Álvarez al ritmo del teclado fue: “Entre tus nubes y mis contraluces, fuiste cubriendo el cielo con las cruces, que terminaron por tapar el sol. Tu voz sonaba tan arrepentida, arrodillado como un niño en la orilla, desenterrando un poco de tu amor. Y ahora que te digo “adiós”, y se abren mis alas, me pides perdón. Te quise como a nada más, como al respirar. Te quise como el fuego al viento en una noche de San Juan”.

Aunque la canción podría ser relacionada con su pareja, Daniel Arenas, lo cierto es que el tema musical fue escogido solo para calentar la voz, de acuerdo con lo que escribió.

“Dicen que quien canta canciones de Dios, ora dos veces. Así que después de 34 años decidí comenzar clases de canto. Estamos preparando la bondad de Dios. Mientras, les dejamos esta canción que hace parte del calentamiento de hoy”, escribió la modelo.