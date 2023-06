Una actividad hecha en el programa matutino no fue vista con buenos ojos.

Televidentes de ‘Día a Día’ se habrían indignado por un detalle; aseguran que ya no quieren a Carlos Calero: “se pasaron”

Día a Día es uno de los programas matutinos más vistos en Colombia. Desde hace varias semanas sus presentadores se le han medido a competir en diferentes pruebas con el fin de recaudar fondos para diferentes fundaciones. En el más reciente programa, una de las pruebas fue la de tiro al arco. Carolina Soto, Carolina Cruz, Catalina Gómez, Juan Diego Vanegas, Iván Lalinde y Jhovanoty participaron y más de uno no pudo evitar soltar una carcajada.

Sin embargo, sucedió algo que llamó la atención de los televidentes. Resulta que la foto que estaba en el centro del tiro al blanco era una de Carlos Calero, presentador del programa que en la actualidad se encuentra ausente por las grabaciones de Yo me llamo, razón por la que la audiencia no lo ha visto en los últimos días.

Presentadores del programa matutino 'Día a Día'. - Foto: Foto tomada de Instagram @diaadiacaracoltv

Sin duda, la actividad que llevaron a cabo no fue muy bien recibida por los espectadores del programa, que incluso, llegaron a manifestar que ya no lo quieren en el matutino y que, con este gesto, “se pasaron”. Pues sí, sucede que Carlos Calero es uno de los presentadores más queridos del programa y a muchos no les agradó la idea de que colocaran su foto como un tiro al blanco. Por su parte, los presentadores que todavía están en el set, simplemente lo vieron como algo jocoso.

“No me parece que pusieran lo mejor de ese programa en el tiro al blanco, Calero es la mejor cara de esa programa” y “Uy qué mal. Nunca se pone a una persona de tiro al blanco y menos a Calero”, fueron los comentarios que más destacaron en la publicación hecha en la cuenta oficial de Día a Día.

El presentador se ausentará de 'Día a Día' por un tiempo, debido a compromisos laborales. - Foto: Instagram @carloscalero29

Se anunciaron cambios días atrás

Juan Esteban Sampedro, esposo de Catalina Gómez y vicepresidente de Entretenimiento de Caracol, en conversación con Vea, según reseñó Pulzo, aseguró que había un par de presentadores que se “irían” del formato temporalmente, debido a diferentes proyectos que estaban surgiendo a lo largo del año. Estas modificaciones estarían relacionadas con otros espacios de entretenimiento que se grabarían y los cuales contarían con la presencia de los rostros famosos.

Estas producciones harían parte de la programación de las noches, precisamente cuando el Desafío termine, por lo que los rodajes ya iniciarían en las siguientes semanas y meses. El integrante del canal fue enfático en el rol que desempeñarían los presentadores, viviendo experiencias nuevas y del pasado que han marcado la historia de la televisión.

Sampedro afirmó que Carolina Cruz y Juan Diego Vanegas estarían en el elenco de La vuelta al mundo en 80 risas, mientras que Carlos Calero va a presentar Yo me llamo, uno de los formatos más vistos y comentados de la televisión nacional.

Carolina Cruz y Carlos Calero se ausentarán de 'Día a Día'. - Foto: Cuenta de Instagram @carolinacruzosorio

“Calero viene a presentar Yo me llamo y abandona Día a Día, momentáneamente, y Carolina Cruz y Juan Diego Vanegas, nuestro chef, se van a La vuelta al mundo en 80 risas”, dijo, aclarando que esto sería momentáneo, ya que todo se iría acomodando una vez las grabaciones finalizaran.

Por el momento se desconoce cuándo será la ‘salida’ de los conductores de Día a día, teniendo en cuenta que no se ha revelado mayor detalle de su ausencia en el matutino. Sampedro además comentó sobre los proyectos que vienen a futuro, consideradas unas “joyas” para el entretenimiento.

“Tenemos en este momento dos joyas. Dos formatos nacidos aquí en Caracol, la evolución de muchas de las cosas que hemos hecho. Por un lado, está un reality de aventura que involucra un tesoro y nuestra geografía, y el otro es un formato de cocina, que soluciona un problema de los actuales y evoluciona al éxito”, dijo en la charla con la revista.