Lina Tejeiro sorprendió a Jhovanoty con un beso en pleno programa; provocó comentarios en redes: “esta noche duermes en el sofá”

Lina Tejeiro se ha dado a conocer gracias a los proyectos en los que ha participado, tanto en la pantalla chica como grande, como Padres e hijos, La ley del corazón, Chichipatos, Los graduados y Un rabón con corazón, entre otros, donde ha logrado ganarse el cariño y la admiración de sus seguidores por su talento ante las cámaras y su carisma.

La también creadora de contenido sigue llamando la atención y todo por las inesperadas situaciones que se dieron tras su invitación a una de los más recientes emisiones del programa matutino Día a día, presentado por los presentadores Catalina Gómez, Carolina Soto, Carolina Cruz, Iván Lalinde, Juan Diego Vanegas y Jhovanoty.

Jhovanoty hace parte de las nuevas caras del programa de Caracol Televisión y ha adquirido fama gracias a las imitaciones que ha realizado de varias personalidades en la emisora Tropicana, así como hizo parte del elenco de Sábados Felices, como humorista.

Pues bien, durante el programa, tanto el presentador opita como la actriz llanera llevaron a cabo una de las dinámicas que utiliza el matutino para hablar con los invitados, el cual era jugar al Jenga. Consistía en que el famoso jugador debía sacar una ficha y en ella, se encontraría con un número, el cual tenía una pregunta para la persona. Pero todo iba bien, hasta que algunas de las preguntas provocaron inesperadas situaciones en vivo.

Lina Tejeiro, actriz colombiana nacida en Villavicencio. - Foto: Instagram: @linatejeiro

Sorpresivamente, fue allí cuando la presentadora Carolina Cruz leyó una pregunta que le había salido al humorista: “¿A qué famosa colombiana le gustaría besar?”, a lo que él respondió entre risas y mirando a la oriunda de Villavicencio: “Gracias, Carolina Cruz por la pregunta... Yo sé, a Lina Tejeiro, yo creo que es el momento”.

Mientras de fondo se escucharon unas palabras de Carolina Soto: “Se tiene fe”, la también modelo, sin pensarlo dos veces, sorprendió al imitador y lo ‘besó en la boca’, lo cual desató reacciones y comentarios entre los presentadores que se encontraban en ese momento en el set.

Luego del inesperado momento, los demás presentadores del matutino se mostraron asombrados, y de inmediato, el huilense manifestó: “Flaquita es jodiendo, amor”, mientras fijaba su mirada en dirección a su esposa, quien se encontraba detrás de cámaras.

Inmediatamente, la actriz de la Ley del corazón agregó -entre risas- que se dieran otro beso, a lo que el imitador bromeó: “No, no, no Lina. Pero cómo me vas a besar al aire (...) Para la gente que no sabe, yo tuve una relación con Lina, pero eso ya fue tema del pasado”.

Por último, la modelo llanera le siguió el juego y manifestó que él habría sido el causante de su ruptura con Andy Rivera: “Por eso termine con Andy, porque Jhovanoty llegó a mi vida”.

A la actriz le 'colmaron la paciencia' por preguntas sobre su pasada relación con el cantante de música urbana. - Foto: Tomadas de Instagram @diaadiacaracoltv y @andyrivera - Montaje: SEMANA

Como era de esperarse, el video publicado por Jhovanoty desató todo tipo de comentarios y reacciones en redes sociales: “Se calentó el parche”, “Todo es un juego, su querida debe entender”, “¿Cómo se dejó besuquear tan fácilmente?”, “Esta noche duermes en el sofá” y “Qué suerte la de Jhovanoty”.

Otro momento que marcó su visita al programa fue la siguiente pregunta que le salió a la actriz: “¿Por qué se acabó tu relación con Andy Rivera?”. Y es que para nadie es un secreto que este ha sido uno de los mayores cuestionamientos que le han hecho a la llanera, recodada por su participación en Padres e hijos.

Para ese momento, la influenciadora se mostró incómoda y dijo que se había confundido de programa y se sentía en La Red. Luego, Jhovanoty le repitió la pregunta al ver que la actriz estaba tratando de evadir la pregunta.

“¿Por qué todo lo quieren saber? Hay cosas que uno no puede saber porque son parte de la privacidad de cada persona”, respondió Lina Tejeiro y de fondo se pudo escuchar a Carolina Cruz afirmar que estaba de acuerdo con las palabras expresadas por la joven.