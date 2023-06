Lina Tejeiro se pronunció y envió contundente mensaje luego de sorpresiva pregunta sobre Andy Rivera, en ‘Día a día’: “es hora de pasar la página”

Una de las actrices colombianas más queridas por los televidentes y más activa en redes sociales es Lina Tejeiro, quien se ha destacado en la pantalla chica y grande por su talento ante las cámaras, sin dejar de sorprender a sus diez millones de seguidores que acumula en Instagram.

Recientemente, la creadora de contenido está dando de qué hablar luego de haber sido invitada al último programa matutino Día a día, de Caracol Televisión, para hablar de su participación en la nueva serie La vida después del reality, donde comparte set con Margarita Ortega, Carlos Humberto Camacho y Natalia Betancurt, entre otros.

Lina Tejeiro es una de las influenciadoras más activa en redes sociales. - Foto: Instagram @linatejeiro

Allí, una de las dinámicas que utiliza el matutino para hablar con los invitados es jugar al Jenga, la cual consiste en que el famoso jugador saca una ficha y en esta hay un número que contiene una pregunta. Todo iba bien, hasta que salió una pregunta que no le agradó mucho a la famosa.

“¿Por qué se acabó tu relación con Andy Rivera?”, fue la pregunta que le salió a la actriz. Y es que para nadie es un secreto que este ha sido uno de los mayores cuestionamientos que le han hecho a la llanera, recodada por su participación en Padres e hijos.

Para ese momento, la influenciadora se mostró incómoda y dijo que se había confundido de programa y se sentía en La Red. Luego, Jhovanoty le repitió la pregunta al ver que la actriz estaba tratando de evadir la pregunta.

“¿Por qué todo lo quieren saber? Hay cosas que uno no puede saber porque son parte de la privacidad de cada persona”, respondió Lina Tejeiro y de fondo se pudo escuchar a Carolina Cruz afirmar que estaba de acuerdo con las palabras expresadas por la joven.

A la actriz le "colmaron la paciencia" por preguntas sobre su pasada relación con el cantante de música urbana. - Foto: Tomadas de Instagram @diaadiacaracoltv y @andyrivera - Montaje: SEMANA

Pues bien, las cosas no terminaron ahí, ya que una vez culminó el programa matutino, Lina Tejeiro aprovechó para pronunciarse sobre lo que había pasado en ese momento y el cómo se había sentido ante la pregunta, además, fue contundente sobre la insistencia de indagar sobre una relación que ya pasó.

“Mi gente les cuento que ya salí de Día a día, fue una entrevista demasiado linda, me divertí mucho, la pasé muy bueno (...) Pero sí tengo qué confesar que más que molestarme la pregunta, me tomó por sorpresa porque estoy acostumbrada a que en este tipo de entrevistas, donde me invitan a hablar de mis proyectos, pues realmente no toquen mi vida personal”, inició diciendo la también modelo, a través de historias en su cuenta oficial de Instagram.

“Lo que me aterra es que siento que falta un poquito de creatividad para el tipo de preguntas que están haciendo de una relación que se acabó hace más de un año y que sí he respondido esta pregunta varias veces, sería cool que aprovecharan ese espacio y no preguntaran lo mismo de siempre sobre algo que ya hace parte del pasado (...) Ya es hora de pasar la página y de innovar, de ser más creativos con las preguntas”, señaló la actriz oriunda de Villavicencio.

Por último, Lina Tejeiro aprovechó para explicar la posible razón por la que preguntas sobre su expareja siguen haciéndose en entrevistas sobre proyectos laborales, e incluso, en ocasiones por sus millones de seguidores.

“Y por este tipo de cosas, creo que la gente sigue aferrada al pasado y a cosas que ya se tienen que dejar atrás, porque les cuesta pasar la página y entender que hay ciclos que se cierran, relaciones que se acaban y que hay cosas que sí o sí se deben dejar atrás. Además, yo soy más que la exnovia de, o él es más que el exnovio de; él es cantante y yo actriz. Somos dos personas que hacen mucho más que una relación para que nos encasillen en solo eso”, concluyó.