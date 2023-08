Aleja, del ‘Desafío The Box’, habló sobre su triunfo y tiró pullas contra Guajira: “me encanta callarles la boca”

El Desafío The Box llegó a su final semanas atrás y un gran número de sorpresas invadió a los fieles seguidores del proyecto que vieron todo el proceso de los participantes. Día tras día se vivió la tensión en el juego de superviviencia, abriéndole camino a los que serían los ganadores de esta temporada 2023.

En el capítulo final de esta edición del famoso reality de Caracol Televisión, se conoció que Sensei y Aleja resultaron victoriosos ante sus compañeros y se quedaron con el premio mayor del formato, brillando por su destreza y habilidades en el campo de juego. Los dos destacaron y avanzaron con paso firme, superando a sus rivales, quienes estuvieron cerca de conseguir aquel lugar.

No obstante, el triunfo de la competidora no le sentó muy bien a algunas personas, quienes la criticaron y atacaron por las plataformas digitales. Aleja se sacudió estos comentarios y puso la cara a sus detractores, demostrando que no se dejaría opacar.

Los participantes fueron los ganadores del Desafío The Box | Foto: @desafiocaracol

Sin embargo, aunque el reality terminó días atrás, Aleja estuvo como invitada en Tropicana y decidió responder una serie de preguntas sobre la experiencia en el formato de resistencia y fuerza. La colombiana se refirió a aquellos que no creyeron en ella y nunca la vieron como una opción para ganar.

“Durante el programa, me subestimaron bastante, nunca me fijé en eso y, más bien, me dejé guiar por las voces que en verdad querían orientarme, una de ellas fue la de ‘Senséi’, que nunca dejó de hablarme, y creer en mí, entonces me encanta callarles la boca”, comentó la excompetidora, señalando a su colega, quien también participó del diálogo.

Aleja dialogó en Tropicana sobre su paso por el Desafío The Box. | Foto: Fotograma, 4:10, Con pulla a 'Guajira', Aleja respondió a quienes la critican por ganar el Desafío - YouTube Tropicana Colombia

De igual forma, en el flujo de la charla, uno de los locutores preguntó puntualmente por lo ocurrido durante la prueba final, donde se aseguró que Guajira intentó hacer trampa para que su rival se despistara y no ganara.

“Me gustaría hablar de la polémica que hubo con Kelly (nombre de pila de Guajira) en la final, estaban diciendo que ella te había hecho trampa porque te había dado mal unas indicaciones y ahí dijeron que tenía que ganar Aleja”, comentó el comunicador, quien fue directo con la interrogante.

Aleja no se guardó nada y relató un poco de lo que se vivió en la prueba final, aprovechando para tirarle una pulla a Guajira sobre lo que sucedió. La ganadora del reality apuntó que ella actuó de forma inocente y le creyó a su rival, sin fijarse en que era una jugada.

Kelly Ríos es el nombre de la subcampeona del Desafío | Foto: @kellyrios27

“En el momento no vi nada raro y yo iba detrás de ella, íbamos muy pegaditas y ella, en un momento en el que estaba el hueco ahí para pasar al otro letra (que llevaba a un espacio distinto) en el laberinto, se volteó y me dijo: ‘No, por aquí no es’. Entonces, yo me devuelvo inocente y miro y ella siguió”, expresó la colombiana en sus declaraciones, a lo que el locutor dijo: “Rabonada”.

La exintegrante del Desafío The Box puntualizó en que creía que todo esto fue una forma de coger ventaja, pero el resultado mostraba quién había actuado bien y mal.

La competidora comentó sobre jugada de Guajira. | Foto: Fotograma, 4:16, Con pulla a 'Guajira', Aleja respondió a quienes la critican por ganar el Desafío - YouTube Tropicana Colombia

“De pronto, ’Guajira’ lo hizo un poco para coger ventaja y yo solo puedo decir de esto es que cuando uno obra bien le va bien”, comentó, a lo que los integrantes de Tropicana aseguraron: “Sablazo a la competidora”.