Tatán Mejía reveló los secretos íntimos de su relación con Maleja Restrepo

Tatán Mejía reveló detalles íntimos de su relación con Maleja Restrepo

Al inicio del juego Eva se fue por preguntas muy generales como qué le molesta de ella y qué le gusta también, y los últimos regalos que se han dado los dos, a lo que él respondió : “Me saca la piedra que sea tan organizada […] Me enamora su alegría, su felicidad, su tono de voz, sus gritos, su … ella, y lo último que me regaló fue un viaje a España los dos solos y lo último que hicimos fue ir a comer a un restaurante”.

Algo que llamó la atención fue que cuando Eva Rey le preguntó sobre la parte del cuerpo de ella que más le gusta a Tatán, él no supo dar una respuesta concreta, pues señaló que le gusta todo, pero sí dijo: “Me gusta como todo. Yo me siento a mirarla y yo me digo: ‘hijue…, estoy comiendo bueno’, en serio yo me levanto así, en serio la veo y Dios mío … yo creo que por eso hemos durado tanto”.