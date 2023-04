Maleja Restrepo publicó imágenes donde se ve más joven que nunca

María Alejandra Restrepo, conocida como ‘Maleja’ es una presentadora colombiana que se destaca en las redes sociales, por compartir frecuentemente contenido entretenido, y que ocasionalmente está relacionado con su familia, junto a su esposo, el deportista Tatán Mejía y sus dos hijas.

Instagram es la red social en la que suele compartir videos y fotos para sus seguidores. En esta ocasión, Maleja dejó sorprendidos y con la boca a abierta a los internautas con una publicación que deja ver sus increíbles curvas a sus 38 años, recién cumplidos.

En el carrusel se observan tres fotos. En la primera, aparece la artista con un bikini negro y un top estampado, donde se puede ver su esbelta figura. A sus 38 años, luce más joven que nunca. Esta primera foto impactó a muchos internautas.

En la segunda foto se observa a su esposo, Tatán Mejía, en la habitación del hotel de espaldas y desnudos. Y finalmente, la tercera foto, se repite otra imagen de la presentadora en vestido de baño.

Las fotos del carrusel fueron publicadas a propósito del cumpleaños de Maleja, quien junto a su esposo viajaron al Quindío para celebrar un año más de vida.

“Amando la vista a mis 38 y 3 días 🤣 y al Quindio tambiénFan de la comunidad @biohabitat.hotel”, se lee en la publicación, que ya tiene más de 30.000 likes y muchos comentarios. Algunos de estos son “Que 38 años y 3 días más bien vividos!!!! Hermosaaaaa por depronto y por fuera mamacita tmbn!!!, “Ella a los 38 parece de 20 y yo a los 30 parezco de 40 😂😂 bella”, y “38??? Pero dónde los tiene por Dios! Parece de 25. Se ve regia!!!”, entre otros.

Maleja y su familia

Maleja Restrepo y Tatán Mejía llevan más de dos décadas de estar juntos. A través de sus redes sociales suelen compartir su rutina diaria y diferentes momentos junto a sus dos hijas pequeñas, Macarena y Guadalupe.

La pareja es reconocida por ser muy honestos con sus seguidores y por mostrarse transparentes frente a lo que piensan sobre algunos temas y aspectos de la vida.

En sus perfiles de Instagram suelen publicar videos de risa para entretener a sus seguidores. Maleja, cuenta con 4.4 millones de seguidores y Tatán con 2.2 millones de seguidores.

Tatán Mejía y su reflexión sobre el amor

Una de las publicaciones que más ha causado impacto en los seguidores es varias historias de Instagram, que Tatán Mejía compartió en el 2022 sobre las parejas y la elección de la persona con quien se decide pasar el resto de la vida.

“Con ese bombón de mujer con la que me casé es muy fácil también, ¿no?; este es un mensaje pa’ los hombres: A sus papás ustedes no los escogieron, sus hijos no los escogen, su familia no la escogen, ustedes escogen a su compañera con la que van a pasar el resto de su vida, eso es completamente diferente”, señaló en sus redes sociales.

Luego, el deportista, resaltó la importancia de conseguir una mujer que sentimentalmente sea muy diferente y no alguien que tenga los mismos gustos, pues, según él, cada uno posee sus propias pasiones y el tener gustos diferentes, propicia “tener de qué hablar”.

“Todo el mundo está buscando una mujer igualitica a uno, y qué pereza alguien igualito a uno. Todo el mundo quiere que la compañera piense igual que uno, qué pereza uno oyendo la misma música, igualiticos sin tener nada de que hablar; yo no quería alguien que supiera de motos, no, esa es mi pasión. Ella tiene sus propias pasiones y compartimos pasiones, pero sí el mensaje es: escojan bien. Si tienen una buena mujer a su lado, no la dejen ir porque puede ser el mejor regalo que les da la vida o el peor error que pueden comete”, concluyó Tatán.