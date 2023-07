Video | Así fue la tierna discusión entre Tatán Mejía y Macarena, su hija menor

Tatán Mejía es una de las celebridades más queridas en el país, no solo por su gran talento y destreza en las motos mientras vuela por los aires haciendo toda clase de piruetas, sino gracias a sus participaciones en diversos realities como La isla de los famosos y MasterChef Celebrity , donde demostró tener una personalidad relajada, sincera, divertida y muy competitiva, sin dejar nunca su caballerosidad y galantería.

“Tú me dijiste que no te volviera a acompañar y heriste mis sentimientos”, dice Tatán mientras graba con su celular la reacción de Macarena, quien está muy concentrada en sus actividades recreativas. “Pues tú también heriste mis sentimientos porque me dijiste que ya era hora de dormir en mi cuarto”, le responde la pequeña parando de hacer sus manualidades y mirando fijamente a su padre con toda la convicción del caso.