El deportista y presentador no pudo contener las lágrimas al notar lo grande que está Guadalupe.

Tatán Mejía conmovió por su reacción al ver el cambio de look de su hija mayor

El deportista Tatán Mejía vivió hace poco una de las experiencias más emotivas y de orgullo como padre, y todo gracias a uno de los logros que acaba de alcanzar su hija mayor, Guadalupe, quien heredó el gusto de este famoso por las motos y a sus cortos 11 años ya es toda una experta manejándolas, al punto de poder entrar en competencias profesionales.

La hija mayor de Tatán Mejía y Maleja Restrepo tiene el mismo gusto por las motos que su padre. Foto: Instagram @tatanmejia. - Foto: Foto: Instagram @tatanmejia.

Hace unas semanas, desde las cinco de la mañana, tanto la pequeña Guadalupe como sus papás se levantaron a organizar todo para la primera carrera de la pequeña, quien se mostró muy somnolienta, pero al mismo tiempo concentrada llegó a la pista de competencia y en compañía de Tatán hizo el respectivo recorrido por donde iba a circular horas después.

Mientras tanto, Mejía estaba como todo un niño chiquito en dulcería explicándole todos los pormenores de lo que se debe hacer en dichos torneos, cuando se es un competidor profesional de motos, haciendo el reconocimiento del terreno, teniendo en regla la revisión del vehículo y manejando los nervios normales que se siente antes de correr.

Tatán vio cómo su hija salió desde la línea de salida y como toda una experta en el tema siguió todos los movimientos de su retoño, quien hacía todo lo posible para esquivar los obstáculos, hacerle frente a los grandes huecos que tenía el recorrido y a algunos participantes que se quedaban atrás y ella lograba sobrepasar. La niña es el orgullo de Mejía, pero se está creciendo y su padre lo sabe. Así lo dejó saber conmovido.

En su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, Tatán Mejía tiene cautivados a sus seguidores con las risas que les provocan sus fotos y videos, los cuales hace al lado de su esposa, la presentadora Maleja Restrepo, y sus dos hijas, Guadalupe y Macarena. Sin embargo, hace poco Mejía se dejó ver más vulnerable en un video.

Son una de las parejas más estables de la farándula colombiana. - Foto: Instagram: @maleja_restrepo

En imágenes que subió a sus historias de Instagram, video grabado por Maleja, se ve al deportista en una mesa y allí le llega su hija mayor, Guadalupe, para mostrarle un cambio de look que se había hecho en el cabello y en la cara, pues iba a asistir a la fiesta de primera comunión de una de sus mejores amigas.

Al verla, su padre y famoso presentador no pudo evitar conmoverse y soltó algunas lágrimas al ver que su hija se va convirtiendo poco a poco en una mujer. De hecho, Tatán le pidió a su esposa que dejara de grabarlo mientras estaba conmovido y diciéndole algunas cosas a su hija en el oído.

Después de esto, Maleja explicó en el video que la niña no haría la primera comunión, pues se lo dejaron a su elección y ella dijo que no. Además comentó que el colegio de Guadalupe es laico y, por lo tanto, no le inculcan la educación católica que tienen casi todas las instituciones educativas en el país.

Cabe recordar que esta pareja ha recibido todo tipo de críticas por la forma en que han educado a sus hijas pero siempre han defendido que no tiene nada que ver que crean en una religión o que hagan deportes que no “estén acordes” con su género, sino que se han enfocado en criar buenas personas, con humildad y respetuosas.

Ellos se conocieron durante su participación en La isla de los famosos pero en aquel momento estaban con otras parejas; un tiempo después decidieron darse una oportunidad en el amor y actualmente llevan más de 10 años juntos y son considerados una de las parejas más queridas y estables de la farándula nacional.