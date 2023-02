Video | Tatán Mejía sorprendió a todos con un baile en TikTok; ni Maleja se lo pudo creer

Tatán Mejía y Maleja Retrepo actualmente conforman una de las parejas más estables de la farándula colombiana, la pareja suele ser muy activa en sus redes sociales donde suben diversos videos e interacciones con contenido que suele describir los comportamientos más usuales y cotidianos que viven a diario la mayoría de las parejas.

Recientemente, el deportista ha estado en boca de la opinión pública y ha recibido buenos comentarios de su papel como presentador de Survivor La Isla de Los Famosos, varios han destacado la habilidad de Tatán para conducir el programa.

Recientemente, el presentador se unió a una tendencia en TikTok de un baile que salió de la canción Ameyatchi de la artista Mathey; en las últimas semanas varios usuarios han compartido el clip donde bailan el fragmento de dicho tema. En medio del baile, los usuarios deben cruzar los brazos y hacer un movimiento de caderas de forma repetida; sin embargo, existen varias versiones.

El deportista se estrenó como presentador del reality. - Foto: Instagram: @tatanmejia / @Canalrcn

Tatán decidió usar una versión que compartió con la creadora de contenido Sonia Marac; para ello, el deportista utilizo el baile de la influencer y dividió la pantalla en dos, una parte con su torso y otra con la cintura y las piernas de la bailarina, pero lo divertido es que Tatán sigue al pie de la letra los pasos hechos por la TikToker para generar la mayor homogeneidad en el baile.

El motociclista extremo Tatán Mejía es el anfitrión del reality de supervivencia. - Foto: Instagram: @tatanmejia / @Canalrcn

Las reacciones no se hicieron esperar y varios usuarios destacaron el sentido del humor que suele caracterizar al deportista; por su parte, Maleja esposa de Tatán reaccionó haciendo una parodia del video, asegurando que, cuando Tatán se demora en el baño es por estar haciendo bailes como ese. “Ahora todo tiene sentido”.

Vasectomía: la palabra que rodea a Tatán Mejía y Maleja Restrepo, ¿se cierra la “fábrica”?

Una de las conversaciones más importantes a la hora de tener pareja es si se quiere o no tener hijos, más cuando ya se tienen retoños y se piensa si se quiere agrandar la familia o, por el contrario, “cerrar la fábrica” definitivamente y dejar la descendencia tal cual está en la actualidad, asunto que ahora le tocó discutir a Tatán Mejía y a su esposa Maleja Restrepo.

Las dos luminarias comparten muchos momentos juntos en su cotidianidad y en uno de ellos la influencer propuso el tema de la vasectomía, procedimiento que se practican los hombres para cortar el conducto por el que pasan los espermatozoides y así evitar embarazos no deseados.

Según contó Maleja en sus historias de Instagram, Tatán estaría próximo a someterse a dicha cirugía ambulatoria; sin embargo, él tiene un millón de dudas por resolver antes de pasar por el procedimiento, pues como en toda cirugía puede haber complicaciones y estas pueden afectar drásticamente su vida sexual; algo muy remoto, pero que se debe considerar.

La disfunción eréctil es una de las preocupaciones de Mejía, quien aún no ha tomado la decisión de realizarse la vasectomía, asunto que Maleja atajó mostrándole las bondades sobre el procedimiento, convenciendo finalmente al manizaleño, aunque él seguía con muchas reservas al respecto.

Maleja Restrepo y Tatán Mejía. - Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: maleja_restrepo

“Qué dicha que ya no tengamos riesgo de tener más hijos, porque yo ya tengo muy claro que no quiero tener otro hijo”, dijo Maleja muy complacida, lo que disparó a Tatán y le dio entrada a negarse nuevamente a la vasectomía, pues él sí quiere agrandar su familia y darle hermanos a sus dos hijas, Guadalupe y Macarena, siendo la menor de los Mejía Restrepo, el mayor apoyo del deportista.

La discusión quedó inconclusa, con un Tatán muy cuestionado sobre si sí hacerse la vasectomía o, por el contrario, insistir en otro hijo, que Maleja ya dijo que no quiere tener y esta sí es una decisión que no tiene reversa; pues ella, aunque ha disfrutado mucho de sus dos embarazos, ya no quiere someter su cuerpo y su mente a otro proceso de gestación.