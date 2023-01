Tatán Mejía sorprendió a sus fans con su acento, ¿se volvió caleño?

El reconocido motocrosista Tatán Mejía está de vacaciones con su familia disfrutando de la naturaleza en los primeros días de este 2023.

Recientemente, su esposa, la presentadora Maleja Restrepo, compartió en sus historias de Instagram un video en el que él imita el acento caleño, pues ella es proveniente de la ‘Sucursal del cielo’. Por lo que le hizo pasar un rato de muchas risas a toda su familia.

Son una de las parejas más estables de la farándula colombiana. - Foto: Instagram: @maleja_restrepo

”Yo en Cali no soy ‘Tatán’, soy ‘Tatam’. [...] Vos te comés un pandebono. [...] Te viniste a ‘lajonce’ (las once). Y las gradas son escalas, ellos no tienen gradas, sino escalas”, dijo el deportista con total seriedad, mientras Maleja y la familia se reía.

Maleja en medio de la grabación, afirmó que su esposo estaba recordando a los primos caleños (de ella), y entre risas aseguró que en medio de la imitación, el motociclista le estaba “metiendo como costeño, como chocoano”.

Además, en medio de su viaje, Tatán le dedicó una canción a Maleja. El momento quedó registrado en un video tipo selfie que grabó el deportista y compartió en sus historias de Instagram, en su cuenta oficial, donde ya suma más de 2.2 millones de seguidores.

Maleja Restrepo - Foto: instagram @malejarestrepo

“Salsa, es mi género favorito de música y le quiero dedicar esta canción a mi mujer que dice así”, expresó Tatán, mientras de fondo sonaba Gotas de lluvia, de grupo Niche.

“Gotas de lluvia” empezó a cantar, y le pidieron que actuara, por lo que empezó a mover los brazos, intentando actuar y personificar lo que iba diciendo a letra de la canción.

Hija de Tatán le sigue los pasos

La presentadora en días pasados, compartió en sus redes sociales un video que conmovió a muchos de sus seguidores, no por lo triste, sino por la emoción que transmitió la también generadora de contenido al captar cómo su hija Guadalupe le sigue los pasos a su padre, el motociclista Tatán Mejía.

La hija mayor de Maleja y Tatán Mejía realizó un salto sobre una motocicleta; su padre la acompañó en la pirueta. - Foto: Captura de pantalla video en Instagram @Maleja_Restrepo

En el clip colgado en sus historias se puede observar cómo la familia comparte un día de campo en compañía de los padres de la presentadora; allí decide seguir con su celular a su hija mayor, quien en una primera parte conduce la moto bajo la supervisión de Mejía, experto en este tema y quien seguramente le imprimió la pasión por el motocross.

Mientras graba, la alienta a sortear un obstáculo, que consiste en una pequeña rampa. “Vamos”, le dice Maleja a Guadalupe, quien sin problemas y con total dominio de la motocicleta logra pasar sin problemas la prueba.

En el video también se escucha a la mamá de la presentadora preguntar cuándo aprendió a practicar esas maniobras, a lo que Restrepo le confesó que solo llevaba un día practicando ese salto. “[Cuándo aprendió a saltar] Ayer, y le encanta”, dice la generadora de contenido.

En otra parte del video, Maleja confiesa que “debe aprender mucho de Guadalupe”, pues asegura que la moto que usó para las maniobras es la suya, lo que da a entender que la caleña no es tan buena como su hija a la hora de enfrentarse a este tipo de retos.

“Ahora Guada montando, en mi moto, relajada. Tengo que aprender mucho de ella. Lo lindo de la vida es que a veces ellos no tiene que aprender de uno, sino, uno tiene que aprender de ellos. Y yo tengo que aprender de ella. Qué tesa”, dijo la presentadora.