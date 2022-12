Así surgió el amor entre Maleja Restrepo y Tatán Mejía; él confesó entre risas la primera impresión que tuvo de ella

Maleja Restrepo y Tatán Mejía son una de las parejas más queridas, reconocidas y estables de la farándula colombiana. Estos personajes son reconocidos entre sus seguidores por su humor, simpatía y la forma tan contundente y sincera que hablan de diversos temas.

Se conocieron en la versión del 2017 del reality La Isla de los Famosos, programa en el que se pone a prueba la capacidad de resistencia frente al hambre, la supervivencia y la convivencia de sus participantes.

En medio de las grabaciones de esa temporada, Tatán y Maleja tuvieron la oportunidad de dormir juntos y los televidentes, por medio de las cámaras, pudieron evidenciar la cercanía que estaba surgiendo entre ambos. Cabe mencionar que en diversas declaraciones Maleja ha aclarado que en ese momento no pasó nada entre ellos y que el amor surgió tiempo después.

Por medio de su cuenta personal en TikTok, la pareja habló de su experiencia en el programa de concurso. “Después de 17 años nos volvemos a encontrar en La Isla de los Famosos, pero esta vez Sebas como presentador”, contó Maleja, y mencionó lo que pasó entre ellos en medio de las grabaciones. “Usted hace 17 años dormía arrunchado conmigo, pero no pasaba nada”.

Tras las declaraciones, Tatán le contestó a su esposa que los sueños sí se hacían realidad, ya que actualmente la pareja tiene una relación estable y conforma un hogar; además, fruto de esta unión tienen dos hijas: Macarena y Guadalupe. “Mi amor, le voy a decir una cosa: cuidado con lo que sueñas, porque se puede hacer realidad”, a lo que ella reafirmó: “Se hizo realidad”.

Posteriormente, Maleja le preguntó a Tatán las razones por las cuales se comunicaron con él para que hiciese parte de los concursantes de esa versión del programa.

“A mí me llamaron porque había hecho un especial con Pirry y era campeón de freestyle de motocross en Colombia y saltaba por todo el país y hacía cosas muy bacanas en moto.”

Maleja le preguntó a su esposo sobre lo que pensó en ese entonces cuando la vio por primera vez: “¿Cuando usted me vio qué fue lo primero que pensó?”. A lo que Tatán contestó entre risas: “Que no me toque la gritona, que no me toque la gritona.”

Por su parte, Maleja indicó que pensó de una manera muy diferente. “En cambio, yo pensé: tan lindo El del Mundo, según Pirry”.

Para finalizar, Maleja aprovechó para invitar a sus seguidores a que le hicieran preguntas a ella y a Tatán acerca de la experiencia que están viviendo en República Dominicana, lugar en donde se está grabando la más reciente edición de La Isla de los Famosos.

Cabe recordar que Maleja se encuentra acompañando a Tatán junto con sus hijas, ya que él es el presentador del reality.

Estas son las celebridades que harán parte del reality ‘Survivor, La Isla de los Famosos’

Survivor, La Isla de los Famosos, del Canal RCN, tendrá un nuevo formato, y Tatán Mejía fue el encargado de revelar el listado completo de los 22 participantes que harán parte de este reality.

Los actores Aco Pérez, Federico Rivera, Juan Carlos Arango; las actrices Catalina Londoño, Tania Robledo y Margarita Reyes; el mago y comediante, Camilo Pardo; el humorista Camilo Sánchez; la locutora Diana Gil; el boxeador Eleider Álvarez; el chef Leo Cocinero; el cantante y actor, Juan Palau; la atleta profesional Lina Real; los exfutbolistas Macnelly Torres y Wilder Medina; la empresaria Manuela Gómez; la Reina de la Guaracha, Marcela Reyes; el deportista y también creador de contenido, Mateo Carvajal; las influencers Paola Usme y Valentina Taguado; la empresaria y modelo, Sara Uribe; y por último, la cantante e ‘influenciadora’ Yina Gallego.

El regreso de unos de los formatos de supervivencia más exitosos a nivel mundial se logró luego de un acuerdo entre Banijai y el canal, que será el encargado de producir para Colombia este programa creado en 1990 por Charlie Parson.