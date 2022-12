Esta fue la respuesta de Tatán Mejía respecto a la religión que practica

Tatán Mejía y Maleja Restrepo, conforman una de las parejas más estables, queridas y admiradas de la farándula colombiana. La pareja actualmente tiene dos hijas y es reconocida en las redes sociales, gracias a su humor y a los comentarios que hacen dando sus puntos de vista frente a diversos temas en auge por estos tiempos.

Recientemente, el deportista extremo compartió con sus seguidores su postura frente a la religión e incluso mencionó la manera en la que él maneja ciertos temas desde este ámbito. En medio de la dinámica de preguntas y respuestas que tiene la red social Instagram, Tatán le contó a sus seguidores que no deja nada de su vida en manos de alguien.

“Yo voy a confesar una vaina, y es que no soy religioso”, dijo contundentemente el corredor de motos colombiano. “Me aferro siempre a mi entrenamiento y no le echo la culpa a Dios o a la iglesia, de lo que me pasa. Y no dejo en manos de nadie lo que me pasa y lo que va a pasar”.

Tatán aprovechó para aclarar que respeta a todas las personas incluidas sus posturas religiosas; además, aprovechó para contar que Maleja Restrepo (su esposa) asiste de manera frecuente a una iglesia católica, tema que, aunque no comparte, respeta.

“Si usted lo hace es perfectamente válido. En mi casa, mi mujer va a misa y todas esas cosas, yo no. Y las dos son perfectamente válidas”.

Para finalizar, el colombiano indicó que sus hijas Guadalupe y Macarena están siendo criadas con las dos posturas y son ellas quienes definirán, en un futuro, cuál de los dos ejemplos seguir, bien sea el de su madre o de su padre.

“Mis niñas se me están criando con los dos mundos. Ellas escogen lo que quieran”.

Tatán Mejía estalló contra las críticas por su rol como padre: “Busque ayuda”

Uno de los temas que más ha despertado curiosidad entre los usuarios de las redes sociales ha sido el tipo de cuidado y educación que les han dado los dos famosos a sus hijas, Guadalupe y Macarena. Ambos colombianos han mostrado las enseñanzas y procesos que llevan con las niñas, dejándolas ser libres y determinadas en cada una de las etapas que atraviesan.

Sin embargo, varias personas decidieron responder a los contenidos de la pareja y expresar sus opiniones sobre el estilo de vida que crearon junto a las menores, ya que no estaban de acuerdo. Por tal motivo, Tatán Mejía decidió referirse al tema y responder a quienes se metían con su rol de padre.

De acuerdo con lo que quedó registrado en la cuenta oficial de Instagram, el exparticipante de MasterChef aprovechó un espacio para subir un video y dirigirse a quienes lo cuestionan por su diario vivir con sus hijas, en especial con Macarena, la menor de la familia.

“He recibido un par de mensajes que mi hija muy despeinada, que la peine, que por qué mi hija duerme conmigo, que la saque, que por qué mi hija no va al colegio, que la lleve al colegio”, dijo el deportista para iniciar sus declaraciones.

“Si usted quiere mandar a sus hijos al colegio todos los días, mándelos. Si usted no quiere que sus hijos duerman con usted, sáquelos de su cama. Si usted quiere peinar a sus hijos, péinelos”, agregó en los clips, en los que estalló y se defendió, con bastante calma, por estas opiniones innecesarias.

Para finalizar el post, el colombiano aseguró que aquellos que se escandalizaban por la paternidad ajena debían cuestionarse y analizar si necesitaban realmente ayuda para dejar de lado las vidas de otros y mejor concentrarse en la propia.

“Pero si a usted le incomoda que mi hija duerma en mi cama, que mi hija no esté peinada y que mi hija no vaya al colegio… si eso le incomoda, busque ayuda, que la necesita, de verdad”, añadió Mejía.