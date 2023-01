“Shakira”, así se llama la nueva vaca de Tatán Mejía y todo por culpa de Piqué

La nueva canción de Shakira ha llegado a todos los rincones del planeta y uno de esos es la residencia de Tatán Mejía y su esposa, Maleja Restrepo, quienes obviamente ya escucharon la gran “tiraera” de la barranquillera hacia su expareja, Gerard Piqué, y como es costumbre relataron su opinión a sus seguidores en las redes sociales, contando qué le generó a Maleja dicho sencillo y demostrando lo inspirado que quedó Mejía luego de semejante bombazo musical.

En las historias de Instagram en el perfil personal de Maleja se ve cuando ella misma le confiesa a su esposo que se desveló “como Piqué”, luego de escuchar la letra de la canción, por eso requería de uno de los deliciosos desayunos que aprendió a hacer cuando participó en la última temporada de MasterChef Celebrity, donde quedó de finalista junto a Chico Arias, Ramiro Meneses y Carlos Báez.

Padre e hija se disfrutaron la nueva versión de La isla de los famosos. Foto: Instagram @tatanmejia. - Foto: Foto: Instagram @tatanmejia.

Mientras Tatán demostraba todas sus destrezas frente a la estufa, él y la presentadora de ‘Duro contra el mundo’ estaban poniéndose de acuerdo en cómo deben empezar el día y el ánimo que de deben imprimir a su mañana, que debe ser totalmente opuesta a la de Piqué, por eso Maleja le dice a su pareja que por favor sonría y diga muchas veces “hola” con entusiasmo.

Acto seguido, Tatán le señala el campo que tienen frente a la ventana de la cocina donde están varios de sus animales, entre ellas una vaca y su ternera. “Mi amor, si ves todo lo que está allá… (a la vaca) le voy a cambiar el nombre, ahora se llama ‘Shakira’ por los cachos que le metieron. ¡Ah! La ternerita chiquita no le teníamos nombre, se llama ‘Shakira’ por los cachos”, reflexiona Tatán mientras seguía cocinando unos huevos con zanahorias en julianas que, según Restrepo, parecían papitas fritas.

Tatán Mejía y Maleja Restrepo siempre intentan disfrutar de su tiempo juntos - Foto tomada de Instagram @maleja_restrepo - Foto: Instagram @maleja_restrepo

Luego de este clip, Maleja mostró a su hija menor, Macarena, quien de una forma supremamente tierna reveló que dos de los huevos que recogió de su jardín olían a “cola de gallina”, desatando la risa y el amor de sus papás, quienes se escuchan al fondo afirmando que lo que decía la pequeña era totalmente cierto, conversaciones mañaneras muy cotidianas en la familia Mejía Restrepo.

Tatán Mejía sorprendió a sus fans con su acento, ¿se volvió caleño?

El reconocido motocrosista Tatán Mejía está de vacaciones con su familia disfrutando de la naturaleza en los primeros días de este 2023.

Recientemente, su esposa, la presentadora Maleja Restrepo, compartió en sus historias de Instagram un video en el que él imita el acento caleño, pues ella es proveniente de la ‘Sucursal del cielo’. Por lo que le hizo pasar un rato de muchas risas a toda su familia. “Yo en Cali no soy ‘Tatán’, soy ‘Tatam’. [...] Vos te comés un pandebono. [...] Te viniste a ‘lajonce’ (las once). Y las gradas son escalas, ellos no tienen gradas, sino escalas”, dijo el deportista con total seriedad, mientras Maleja y la familia se reía.

Maleja en medio de la grabación, afirmó que su esposo estaba recordando a los primos caleños (de ella), y entre risas aseguró que en medio de la imitación, el motociclista le estaba “metiendo como costeño, como chocoano”.

Además, en medio de su viaje, Tatán le dedicó una canción a Maleja. El momento quedó registrado en un video tipo selfie que grabó el deportista y compartió en sus historias de Instagram, en su cuenta oficial, donde ya suma más de 2.2 millones de seguidores. “Salsa, es mi género favorito de música y le quiero dedicar esta canción a mi mujer que dice así”, expresó Tatán, mientras de fondo sonaba Gotas de lluvia, de grupo Niche.

Maleja Restrepo y Tatán Mejía - Foto tomada de Instagram @maleja_restrepo - Foto: Instagram @maleja_restrepo

“Gotas de lluvia” empezó a cantar, y le pidieron que actuara, por lo que empezó a mover los brazos, intentando actuar y personificar lo que iba diciendo a letra de la canción.