Yéferson Cossio rompe el silencio y habla sobre video íntimo suyo que se filtró en redes

El influencer les pidió a sus seguidores que no lo siguieran etiquetando en dicha grabación.

Yéferson Cossio, que actualmente es uno de los influenciadores más reconocido del país, dio de qué hablar luego de que anunciara que renunciaba a ser colombiano tras haber publicado la cantidad dinero que pagaba en impuestos, cifra que superó los 700 millones de pesos.

Ahora, el joven decidió hablar de otro tema, por el cual está siendo mencionado y etiquetado en redes, a propósito del video íntimo de los instagramers Dani Duke y La Liendra.

Cossio se refirió a un video íntimo que se conoció en redes y por el que algunos seguidores estaban asegurando que él le había sido infiel a su novia actual, Jennifer Murillo; sin embargo, al parecer este video no es actual.

El influencer aseguró que no le quería dar tanta relevancia al tema, pero teniendo en cuenta que varios de sus fanáticos estaban etiquetando a su actual novia lo iba a hacer: “Yo no quería darle relevancia al tema ni a una mujer que después de cuatro años de relación terminada le dio por publicar un video de los dos, sino que me veo en la obligación porque todo el mundo está enviándoselo a Jennifer”, dijo.

En desarrollo...