Mensaje íntimo de James Rodríguez fue revelado: dejó asombrado a técnico y todo se hizo viral

“James Rodríguez, que se me escribió cuando falleció mi mujer. Yo no lo había visto más a él después de que se fue de Banfield. No había tenido más comunicación y se enteró y me mandó un lindo mensaje. Toda la gente del fútbol, cada vez que tuve algún problema, me explota el WhatsApp”, relató causando sorpresa por la nobleza de James.