Camila Esguerra, de Ventino, le respondió a Taliana Vargas sobre el aborto en Colombia

El pasado 21 y 22 de febrero la conocida ex Señorita Colombia Taliana Vargas fue tendencia en Colombia luego de mostrarse en contra de la despenalización parcial del aborto en Colombia.

Cabe recordar que el lunes, la Corte Constitucional anunció un fallo histórico para el país en el que cualquier mujer que desee realizarse un aborto entre la semana 0 y 24 del embarazo (seis meses) podrá hacerlo sin ningún inconveniente y sin importar la razón que la llevó a tomar dicha decisión.

Como era de esperarse, cientos de personas salieron a mostrar su inconformidad por este fallo de la Corte, asegurando, primero, que esta decisión debió tomarla una corporación de mayor representación ciudadana como el Congreso de la República, y segundo, que con la despenalización del aborto no se respeta ningún derecho civil, sino que se “están asesinando a seres inocentes e indefensos”.

Una de estas personas fue Vargas, quien, aprovechando su cuenta de Instagram, decidió mostrar su rechazo a esta decisión, recordando su experiencia como madre. La también actriz inició su maternidad en 2019, tras el nacimiento de su hija Alicia María Eder, y continuó con la llegada de su segundo hijo, Antonio Alejandro Eder, en 2020.

Por medio de un video que subió a la red social, la ex Virreina Universal mostró lo que era un bebé de seis meses y la forma en que las mamás ya sienten a sus pequeños a esta altura del embarazo. Por esto, para ella es un error llamar a este nuevo ser como un feto, cuando ya es un bebé perfectamente formado.

“Colombia, esto es tener 24 semanas de embarazo. Seis meses con un bebé dentro de mí. Desde la semana (no mes, sino semana) 5 se puede escuchar el corazón del bebé. Un bebé de seis meses ya puede nacer y vivir. No me imagino el daño emocional y psicológico para la mamá de acabar con la vida de un bebé en la semana 24. No dejemos que la lucha por los derechos de la mujer empañe nuestro raciocinio o nuestra humanidad”, escribió Vargas en Instagram.

Como era de esperarse, las defensoras del aborto en Colombia no dudaron en responder a las palabras de la modelo; muchas de ellas con el pensamiento que mostró la cantante Camila Esguerra, integrante del grupo Ventino, quien aseguró que este es un tema individual que busca respetar los derechos sexuales de las mujeres en Colombia.

“Ojalá todas las maternidades fueran deseadas como la tuya. Lastimosamente, ese no es el caso de muchas mujeres en nuestro país que no cuentan con los privilegios que tú y yo sí contamos. Ojalá la empatía nos permita ver más allá de nuestra realidad y reconocer que la libertad de decisión de todas las mujeres colombianas es más importante que nuestra opinión personal al respecto. Podemos apoyar el derecho a decidir y aun así nunca abortar. Que nunca más una mujer muera por un aborto clandestino es un gran logro para todas. Te mando un abrazo”, manifestó Esguerra.

Al ver esta respuesta, muchas mujeres en redes sociales no solo felicitaron a Esguerra por su pensamiento, sino por la decencia con la que lo escribió.

“Qué crack, no hay que ser grosera para decir: ´respeta los derechos de las demás’”; “¿Así o mejor explicadito? Seguro que a Taliana no le quedaron ni cinco de ganas de seguir jodiendo” y “La diferencia entre dos mujeres que, aunque tienen comodidades, es que una es empática con su género, mientras que la otra solo piensa en ella misma”, son algunos de los comentarios que dejaron las seguidoras de la cantante en redes sociales.