Duro cruce de palabras entre Cabal y Petro por decisión de la Corte sobre aborto

La decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto en el país hasta las 24 semanas de gestación ha generado un sinnúmero de reacciones a lo largo del espectro político.

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, manifestó su rechazo frente a la determinación y afirmó que promoverá un referendo para que sean los ciudadanos quienes decidan “si defendemos la vida o la muerte de niños y mujeres, a causa del aborto”.

“Ante el masivo rechazo a la decisión de la Corte, promoveremos un referendo para que seamos los ciudadanos quienes decidamos si defendemos la vida o la muerte de niños y mujeres, a causa del aborto. Los invito a trabajar unidos en esta causa”, dijo Cabal en Twitter.

La senadora también cuestionó al precandidato presidencial Gustavo Petro y manifestó que para el líder de la Colombia Humana “vale más la vida de un animal que la de un bebé por nacer.

“Relativismo moral” de los zurdos, como todas sus ocurrencias”, señaló en un mensaje en la red en el que compartió dos trinos de Petro. En uno de ellos, el exalcalde de Bogotá se manifiesta a favor de la decisión de la Corte sobre el aborto y en el otro, publicado en 2017, expresó su rechazo a las corridas de toros.

Horas más tarde, en respuesta al mensaje de la senadora, el precandidato presidencial afirmó que “la mujer no se puede reducir a un animal”.

“Estimada senadora Cabal, la mujer no se puede reducir a un animal. No se puede al criminalizar a la mujer por abortar, conducirla a la muerte en el aborto clandestino. No maten más mujeres. Permítanles ser poder y tener capacidad de decisión sin amenaza de cárcel o de muerte”, sostuvo.

No maten más mujeres. Permítanles ser poder y tener capacidad de decisión sin amenaza de cárcel o de muerte. https://t.co/V1Nu7u0bpw — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 22, 2022

“El aborto es acabar con una vida”: presidente Duque

Tras la determinación que adoptó la Corte Constitucional de despenalizar el aborto en Colombia hasta la semana 24 de embarazo, se conoció la primera reacción del presidente de la República, Iván Duque, quien mostró una profunda preocupación por esa determinación al advertir que permitiría que esa práctica se vuelva una acción anticonceptiva en el país.

Así mismo, el mandatario colombiano criticó con dureza que una decisión que tiene un impacto social tan grande esté en manos de cinco personas, haciendo una clara referencia a los magistrados del alto tribunal que votaron a favor de la despenalización del aborto.

“Estos temas los debe abordar la sociedad colombiana a profundidad, con todo el rigor, que se deben dar en el seno de las instituciones democráticas como el Congreso de la República, y sobre todo partiendo de una base: existe el principio de vida desde la misma concepción que ha sido reconocida por la Corte Constitucional hace muchos años”, sostuvo Duque en entrevista con Luis Carlos Vélez, director del noticiero de La FM.

Y advirtió el jefe de Estado en el desarrollo de su tesis en defensa de la vida: “Estos debates son inmensamente complejos y, a mi modo de ver, más que garantizar la libertad de elegir que es el fundamento al parecer de la decisión, yo creo que lo que debemos evitar es que el aborto en Colombia se convierta en una práctica regular o usual, o hasta un método anticonceptivo”.

También habló sobre la posibilidad de convocar o no a un referendo para que la sociedad se pronuncie por la decisión de la Corte Constitucional: “Primero, hay que reconocer que sobre este tema ya había pronunciamientos de la Corte Constitucional en el pasado, yo diría que el punto más importante es que la Corte había referido a tres excepciones. Sobre eso había un amplio consenso en el país y el país, con todo y las diferencias, era claro que era una excepción clara. Aquí lo que se está permitiendo es que se pueda interrumpir sin ningún tipo de argumento hasta las 24 semanas. Los mecanismos siempre estarán abiertos a debates y a discusión”.

Señaló el mandatario colombiano: “Aquí no se puede trivializar la práctica del aborto en Colombia y mucho menos convertirla en una práctica generalizada porque atenta en contra del principio de la vida desde la concepción que también había sido reconocido por la Corte Constitucional; aquí se trata de un fallo, pero aquí la gran discusión es si las decisiones que tienen que ver con el orden de una sociedad pueden ser decididas por cinco personas”.