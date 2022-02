Se confiesa: Aida Victoria Merlano respondió a candentes preguntas en Instagram

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano siempre sabe cómo llamar la atención de sus seguidores y del público en general en las redes sociales. Recientemente, realizó una actividad en su cuenta Instagram en la que se comprometió a responder todo tipo de preguntas incómodas, realizadas por sus seguidores.

Los usuarios no dudaron en preguntarle todo tipo de cosas a la barranquillera, pues habló desde sus experiencias en la intimidad, hasta de las partes íntimas de reconocidos influencers. Sus respuestas se hicieron tan virales que la influenciadora accedió a responder una segunda tandas de preguntas.

En estas respuestas lo primero que mostró fue su playlist favorita para tener relaciones sexuales, luego confesó que ella y Miriam Obregón tenían una lista de los mejores “polvos” que han tenido. No obstante, algunas preguntas se hicieron más virales que otras.

Entre ellas se distinguen las historias en las que habla sobre procesos naturales que ocurren durante el acto, o las críticas que son lanzadas a los hombres por hablar de sus relaciones íntimas, sabiendo que las mujeres son peores, pues ellas cuentan los detalles y exponen casi que en totalidad al hombre.

Merlano continuó respondiendo las preguntas en medio de risas. La influenciadora incluso fue preguntada por las medidas de su zona íntima, sin embargo, es un dato que confesó no tener. Así mismo, realizó algunas confesiones, como por qué las mujeres prefieren fingir un orgasmo en vez de corregir al hombre sobre cómo hacerla sentir placer. De acuerdo con Merlano, esta podría ser una estrategia para garantizar que la mujer que llegue después también se encarte con el hombre.

Las historias las concluyó confesando que es fan de ver contenido erótico, pero aseguró que le emociona más el de ella misma. Por otro lado, aprovechó para explicar que ella publicita los productos que le compiten a Epa Colombia porque le gustan y porque, para ella, la competencia es la que motiva a mejorar cada día.

La propuesta de Jhonny Rivera a Aida Victoria

Hace unos días Aida Victoria Merlano publicó un sensual video bailando bachata con el intérprete de música popular Jhonny Rivera, el cual generó varios comentarios y reacciones en las redes sociales.

Rivera publicó un video en su Instagram en el que sorprendió con una rutina de bachata, con la nueva canción de su hijo Andy Rivera, ´Mi mundo entero´, en el que afirma que pueden criticarlo, pero difícilmente superarlo en ese tipo de baile.

Ante las críticas por su forma de bailar ese género musical, el cantante de música popular les respondió por medio de sus historias que no era un experto en el tema, pero que estaba dando su mejor esfuerzo. “Yo no sé bailar bachata. Yo me medí a bailar bachata y ahí les tengo un videíto, pero yo no soy experto pa’eso, yo soy flojito para la bachata; me le medí porque es una bachata de mi hijo y ni más faltara que no lo fuera a intentar al menos”, fueron las palabras del cantante.

En esta publicación, la influenciadora Aida Victoria Merlano se sumó a los comentarios afirmando que ella le podría enseñar los movimientos de la bachata, a lo que el cantante no dudó en aceptar y hasta la invitó a su finca en Pereira.

Pero la interacción entre Aida Victoria Merlano y Jhonny Rivera en redes sociales no terminó ahí, ahora la creadora de contenido digital contó la “atrevida” propuesta que le hizo el cantante.

“Me llama don Jhonny a decirme que si yo quería ser su amante y ¿qué dije yo?, se les acabó su payasa, me largo, encontré mi sugar”, afirmó Merlano en uno de sus videos de las historias de Instagram.

Posteriormente, Merlano aclaró la verdadera intención de la propuesta. “No, que era ‘quesque’ para un video”, replicó la influenciadora, quien puso en el video el siguiente texto. “Don Jhonny, igual gracias por la oportunidad”.

Al parecer Aida Victoria Merlano sería la modelo del próximo video del cantante Jhonny Rivera, una faceta que ella ya cuenta con experiencia, pues hace unos meses fue la protagonista de la pieza audiovisual de la canción ´Volverte a ver´ del cantante Naldy.