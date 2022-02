Carolina Cruz rompió el silencio y destacó a Lincoln Palomeque por “incondicional”

Lincoln Palomeque estuvo bastante alejado de su hogar el año pasado debido a que trabajó en diferentes proyectos internacionales, lo que aumentó los rumores de una supuesta ruptura con Carolina Cruz luego de más de 10 años de relación.

La presentadora, sin embargo, aprovechó el lanzamiento de su fundación para agradecerles a todas las personas que la han ayudado en los últimos meses, incluido el artista nortesantandereano.

Pese a que no estuvo al lado de su familia en varias ocasiones durante 2021, la modelo resaltó todo el apoyo que le ha brindado el reconocido actor. Asimismo, lo calificó de incondicional.

“Empiezo a hacerlo yo solita porque todo ha salido de mi bolsillo. El Concurso Nacional de Belleza me dio un aporte muy grande y algunas personas han apadrinado ciertos casos, lo cual me ayudó”, manifestó inicialmente en La Red.

Luego, agregó: “Tengo a mi mamá, a mi empresa Caracol Televisión, a mis compañeros de trabajo y está Lincoln, que han sido mejor dicho incondicionales en todo. Si uno que tiene toda la ayuda del mundo y se estresa, cómo serán las mamás que no tienen absolutamente nada”.

La empresaria vallecaucana también recordó algunos de los duros momentos que pasó debido a los inconvenientes de salud del pequeño Salvador, quien cumplió recientemente un año de nacido.

“Uno es afortunado porque tiene un buen trabajo, un buen sueldo y puedes pagar un buen seguro médico. La gente piensa que uno tiene la vida perfecta, que no le pasa nada y no sufre angustias. Esa no es la realidad”, enfatizó.

Ante las especulaciones que han surgido en las redes sociales, el cucuteño manifestó en enero pasado que la principal razón de su lejanía se debió a que tuvo que grabar dos novelas al tiempo. Además, indicó que la primera estaba presupuestada para realizarse en seis meses y terminó durando ocho.

“Café, con aroma de mujer se grabó casi toda en el Eje Cafetero, entonces era cogiendo aviones y viajando a cada rato. Era complicado”, puntualizó el artista nortesantandereano.

Lincoln Palomeque contó que estuvo varios meses en Armenia, Manizales y Pereira grabando las escenas exteriores de la telenovela, mientras que el resto de tomas las hizo en Bogotá, en los estudios del Canal RCN.

Además, el actor hizo parte de la última temporada de La reina del sur, producción en la que le tocó estar siete meses en distintos lugares. Por ello estuvo casi un año entre idas y vueltas.

La buena noticia que compartió Carolina Cruz

Carolina Cruz, presentadora de Día a día (Caracol Televisión), también publicó la semana pasada un tierno video en el que confirmó que el pequeño Salvador culminó su tratamiento y recibió las últimas medicinas que requería.

“Hoy 22 de febrero 2022 es el último día de medicinas para Salvador y el siempre se la tomaba así, juicioso, sin hacer nada. ¡Te amo! Eres con tu hermano mis maestros más grandes. Gracias DIOS, Gracias VIRGENCITA”, señaló.

Cabe recordar que el menor fue diagnosticado el año pasado con hidrocefalia, debido a que se le detectó una extraña acumulación de agua en la cabeza. Sin embargo, la modelo indicó que los médicos la guiaron por un buen camino y el pequeño recibió un tratamiento adecuado.