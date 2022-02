¡Que digan el secreto! Maleja Restrepo y Tatán Mejía festejaron 12 años juntos

Este 27 de febrero, Maleja Restrepo y Sebastián ‘Tatán’ Mejía cumplieron 12 años de relación, y su felicidad fue la de cientos de personas en redes sociales que día a día siguen las ocurrencias de esta pareja, que se ha convertido en una de las más queridas de la farándula colombiana.

El anuncio lo hizo Maleja por medio de las stories de su cuenta de Instagram, en las que reveló, además, que se sentía muy feliz porque su esposo había recordado la fecha especial, aunque con una ayudita que llegó de parte de la presentadora.

“Miren, hoy es un día muy especial, porque hoy con Sebas estamos cumpliendo 12 años de estar juntos, y sí se acordó, claro, yo le puse el recordatorio y todo”, dijo Restrepo en un video que mostró en redes sociales, en el que aparece con algunos de sus familiares.

Como era de esperarse, los fanáticos de esta pareja no dudaron en felicitarlos por el amor “tan bonito que demuestran a diario. Espero algún día encontrar al indicado y tener hijas tan amadas y deseadas como las que tienen. Qué bello hogar, Male”, tal como lo indicó una internauta en Instagram.

“Con ese papasito me quedó esta vida y la otra”; “Qué pareja tan linda y tan madura”, y “Aunque tienen tanto tiempo de relación, no parece que el amor haya disminuido ni un poco. Eso es simplemente hermoso”, escribieron otros seguidores de la pareja, notablemente emocionados y ‘antojados’ de tener una relación tan estable, duradera y “cool” como la de Maleja y Tatán.

“Viejo usted”: el cruce de Tatán Mejía con un seguidor

Aunque el amor que irradia esta pareja se transmite también entre sus seguidores, lo cierto es que no todas las personas que ‘viven’ en redes sociales se consideran amigos de Maleja y Tatán, por lo que es normal ver algunos comentarios negativos en las publicaciones que suben ambos a redes sociales.

Ejemplo de esto fue un mensaje que le dejó un usuario de Instagram al motociclista, en el que lo tildó de “viejo”. Aunque el comentario no tenía un sentido ofensivo, sí contenía una gran carga irónica, y fue precisamente este último detalle lo que enojó al famoso.

“Qué onda con los que te escriben en redes sociales, ya estás viejo. Estás viejo, llave, se te está cayendo el pelo, tienes canas en la barba. ¿Te sentís mejor por haber nacido un par de años después? ¿Ese es tu único talento? Naciste después. Obvio que estoy viejo, me pasa el tiempo igual que a vos. Los dos tenemos 24 horas al día, acaban de pasar 15 segundos que también te pasaron a vos. Nos estamos envejeciendo al mismo tiempo, exactamente al mismo tiempo. Yo también tuve 25 años y te sentís mejor porque tienes 25 y yo, 37″, indicó Mejía notablemente molesto por el mensaje.

Finalmente, manifestó: “Yo a mis 25 había alcanzado varios sueños y varias metas, y hoy soy lo que soy por lo que hice a mis 25. ¿Qué has hecho vos a los 25? ¿Qué te hace más que yo o que el resto, ser joven? Solamente si van a ofender, háganlo con argumentos. No estén pensando en que Amparo Grisales está vieja, obviamente nos pasa el tiempo y estamos viejos y nos va a seguir pasando. Lo importante es cómo los hemos vivido. Hoy a mis 37 puedo decir que he vivido seis vidas. Y hoy a mis 37 estoy aquí parchado haciendo lo que me da la gana y no lo que me toca”.