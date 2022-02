Carolina Cruz se despachó contra quienes la critican por tener un hijo a su edad

La reconocida y querida presentadora Carolina Cruz aclaró varios temas relacionados con su vida personal, habló sobre su fundación y aprovechó para lanzar un comentario contra las personas que aseguran que la situación que está viviendo con su hijo Salvador es porque decidió tener un hijo “estando vieja”.

Cruz aprovechó las cámaras de La Red y explicó los problemas que vivió con respecto a la macrocefalia de su hijo, una complicación inusual y que ella desconocía. No obstante, señaló que pese a su “dolor de madre” por las intervenciones y complicaciones que tuvo el pequeño, se mantuvo fuerte y siempre creyó que “todo iba a salir bien”.

La presentadora aprovechó ese espacio para manifestar su gratitud con su trabajo y el acompañamiento que siempre ha recibido por parte de ellos. Además, dijo ser “afortunada por tener un buen trabajo y un buen sueldo para pagar un buen seguro médico”.

Ante eso, señaló las grandes dificultades que pueden pasar algunas personas que viven con un sueldo mínimo y con problemas de salud similares en sus familias. Por ello, no dudó en hablar sobre su fundación.

“Es para gente humilde, que necesita con urgencia un diagnóstico de su hijo. Los recursos han salido de mi bolsillo, del Concurso Nacional de Belleza con un aporte muy grande y de personas que han apadrinado”, dijo.

Cruz también fue víctima de señalamientos y acusaciones que, según ella, recibió de personas que se atrevieron a opinar sobre la salud de su hijo, culpándola a ella.

“La gente piensa que uno tiene una vida perfecta y que no le pasa nada y que uno no sufre ni se angustia. Pero no, esa no es la realidad”, apuntó. “La gente dice: ‘Eso a ella le pasó porque le dio por tener un hijo ya estando vieja’”, hablando sobre las críticas que recibió por parte de algunas personas.

Sobre dichos comentarios, la presentadora aseguró que tuvo que tranquilizarse mucho y respirar para que esas palabras no la afectaran. “La gente habla desde la ignorancia”, enfatizó.

Cruz habló sobre Salvador en ‘Día a día’

La fundación está inspirada en la historia de su hijo menor para ayudar a familias que, por diferentes motivos, no tienen la posibilidad de brindarles a sus hijos todo lo necesario para que estos se encuentren en perfecto estado de salud, tal y como ella lo ha podido hacer con sus dos hijos.

“Me toca el corazón lo que tienen que ver tantas mamás y tantas familias en Colombia que no tienen lo que nosotros hemos podido tener. Ahí nace la idea de crear “Salvador de sueños, regalo de Dios”. Le puse regalo de Dios porque Matías tiene ese significado y él también ha sido el que ha estado ahí todo el tiempo, apoyándome, siendo mi fortaleza y amando a su hermano como nadie en este mundo”, dijo Cruz para ese momento.

Carolina contó en el programa ‘Día a día’ que este día no era del todo alegría, pues una de las niñas a las que había ayudado falleció, algo que la conmovió al punto de las lágrimas.

“Una de las primeras niñas que acogimos en la fundación se fue, ya es un angelito en el cielo. Milagros, una chiquitica que nació de muy pocas semanas. Su mamá y su familia trataron de sacarla adelante, ella tenía su hermanito que falleció cuando ellos nacieron”, narró en el programa matutino.

A medida que iba contando la historia, su voz se fue entrecortando y su rostro cambiando de imagen, pues en su discurso aseguró que esta historia la tocó mucho, sobre todo por el lado de la mamá.

“… Y hoy queremos dedicarle. Se me arruga el corazón en el caso de Milagros, no porque no haya tenido atención, porque gracias a Dios la tuvo y estuvo rodeada de los mejores especialistas hasta el último momento, sino que se me arruga el corazón por la mamá”, dijo.

Igualmente, contó: “Me entristece lo de Milagros, pero sé que es un angelito que está en el cielo, que estará acompañando a sus papitos y a su familia desde el cielo. Ahora estaremos al lado de su mamá apoyándola, tratando de que estos días sean un poco más fáciles para ella”.

Cabe señalar que en ocasiones pasadas la presentadora ha dicho que la fundación es de sus dos hijos y que su único enfoque es unir esfuerzos para ayudar a muchas mamás y familias que tienen casos similares con sus hijos y necesitan de una buena asistencia médica.