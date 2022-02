Cintia Cossio se refiere al daño mental que puede generar el aborto

Este lunes se tomó la decisión, por parte del alto tribunal, que despenalizó el delito de aborto en Colombia hasta la semana 24. Desde ese momento las posturas, críticas y posiciones han estado divididas en la mayoría de los sectores. En redes sociales se encuentran todo tipo de contenidos y el tema del aborto se convirtió en una tendencia que, a mitad de semana, aún sigue en disputa.

Influenciadores, políticos, artistas y personajes públicos han dado a conocer sus percepciones con la despenalización y una de las últimas apariciones ha sido la de la creadora de contenidos Cintia Cossio, hermana de Yéferson Cossio, el hombre que reveló por qué quiere hacerse la vasectomía.

Por medio de las historias de Instagram, Cintia habló con sus seguidores y sostuvo que un aborto genera daño mental. Primero, la mujer se enfocó en mostrar una ecografía de su hijo Thiago y manifestó: “en esta ecografía, donde claramente se ve a la perfección la cabecita, la nariz (...) Aquí, yo tenía, no les miento, 21 semanas y tres días de embarazo. Con 21 semanas vean como estaba Thiago”, señaló la mujer que hoy tiene 25 años.

Luego de esto, Cossio escribió: “a lo que voy es que cada quien es libre de hacer lo que quiera, si quiere o no tener hijos. Pero… ¿en verdad era necesario aprobarlo hasta la semana 24?”, preguntó la influenciadora, mientras señalaba que, después de la semana 15, ya ni siquiera es un feto.

Según sus experiencias como madre gestante, los movimientos después de dicha semana ya se sienten: “ustedes se imaginan el daño mental de una mujer que aborta cuando el bebé está completamente formado?”, se pregunta la antioqueña y, aunque dice que siempre le ha dado igual el tema del aborto, dejó claro que hasta la semana 24 sería algo ofensivo.

“Fueron días muy deprimentes”

La paisa hace unos años perdió un bebé, razón por la que compartió con sus seguidores, el impacto mental que esto le dejó.

“En una semana voy a cumplir tres años desde que perdí a uno de mis bebés. Yo tenía casi cinco meses de embarazo. O sea, el ver entre mis piernas, entre mi ropa, desesperada por llegar al hospital, a un mini bebé, me generó un trauma y de eso es muy difícil salir”, dijo la hermana del influencer, que le juega pesadas bromas y lo comparte en redes.

Adicional, la mujer dejó una palabras que acompañan su discurso. Allí destacó que ella tiene una buena estabilidad mental, pero no se imagina lo que le podría pasar a los demás: “Y si causó un daño tan grande en mí, que no fue por voluntad propia y que soy la persona con más fuerza mental que conozco, no me quiero imaginar en otra”, consigna el video compartido por en el perfil de contenido de entretenimiento Rechismes.

No obstante, la influencer recalcó que no está ni a favor o en contra del aborto: “¡Ojo! no estoy diciendo que estoy a favor o en contra, eso es problema de cada quien, pero insisto, en serio, ¿esperar a que se forme para desecharlo como si fuera un tumor maligno?”, fue el interrogante que dejó a consideración de los cibernautas para terminar con su discurso.

“Que cada quien haga lo que desee”, “como que esa gente entendió que solo pueden abortar a la semana 24″ y “el problema es que aprobaron una ley que permite a cualquier mujer abortar ya no es solamente en casos especiales como tú lo nombras”, son algunos de los comentarios más relevantes que usuarios han consignado en el fragmento audiovisual donde aparece Cintia hablando.