“Quiero agradecerle a la Corte su decisión”: Claudia López sobre despenalización del aborto

Sigue la polémica y las diferentes posiciones en torno a la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta la semana 24, es decir, hasta los seis meses. La alcaldesa de Bogotá Claudia López dejó ver su postura claramente a favor de esa decisión. “Quiero agradecerle a la Corte su decisión. Quiero agradecerle a las mujeres que han luchado por décadas porque a las mujeres no se les imponga una decisión sobre su cuerpo y su vida y mucho menos se les criminalice por tomar una decisión sobre su cuerpo y su vida”, aseguró López.

Mencionó que la determinación de la Corte en las últimas horas pone al país al mismo nivel que otras naciones que han tomado decisiones similares en los últimos años. “Lo que ha decidido la Corte Constitucional ayer es ponerse al nivel de las democracias más avanzadas y garantistas en el mundo, que no le imponen a las mujeres decisiones y mucho menos las criminaliza”, dijo la alcaldesa de Bogotá.

Dijo que la interrupción voluntaria no es una decisión fácil o simple pero que debe ser de las mujeres. “Tenemos derecho a tomar las mujeres en nuestra autonomía de vida y tenemos derecho a tomarla voluntariamente y conscientemente y sin duda era absolutamente inadmisible que la sociedad no solo le impusiera a las mujeres una obligación, sino que además las criminalizara si no tomaba la decisión que la sociedad le imponía”, afirmó la mandataria.

Igualdad es que así como no se impone y menos se criminaliza a los hombres por decidir sobre su cuerpo y autonomía de vida tampoco se imponga y menos criminalice a las mujeres por tomar la decisión difícil pero libre de interrumpir voluntariamente su embarazo. Igualdad y libertad pic.twitter.com/PUmwfimuZL — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) February 22, 2022

Señaló que, según ella, ese contexto iba en contravía a la decisión de las mujeres y cuestionó que no hay una medida de sanción pública que solo afecte a los hombres. “¿Por qué decisión de su cuerpo y autonomía se criminaliza a los hombres? Por ninguna”, agregó López.

Dijo que está bien que eso no suceda, pero que tampoco debería pasar con las mujeres. Les agradeció de nuevo a las mujeres que presionaron por esa decisión y a los colectivos sociales que estuvieron pendientes de esa sentencia.

Y aunque señaló que la Corte falló “tarde”, agradeció de nuevo al alto tribunal haber emitido su veredicto.

“Reconoce que las mujeres somos conscientes, libres y con autonomía, en igualdad de condiciones que los hombres y que así como a ellos no se les impone ni mucho menos se les criminaliza por las decisiones que toman sobre su cuerpo y su vida, tampoco a las mujeres”, afirmó López.

La decisión de la Corte ha generado todo tipo de reacciones desde distintos sectores a favor y en contra y despertó de nuevo esa discusión en el país. Su esposa, la congresista Angélica Lozano, es una de las que más ha apoyado la decisión de los magistrados.

“Celebro la decisión de la Corte Constitucional. Garantiza los derechos reproductivos de las mujeres, el derecho a decidir hasta la semana 24, esto va a salvar la vida de mujeres pobres que son las que se han sometido al aborto clandestino e inseguro. Desde el Congreso vamos a reglamentar en los parámetros que dictó la Corte Constitucional para salvaguardar los derechos de todos. Gracias Corte Constitucional”, dijo Lozano.

Del otro lado se han presentado posiciones en contra de la decisión de líderes que no consideran que la Corte Constitucional haya tomado una decisión acertada. El presidente Iván Duque pidió que estos temas sean abordados por la sociedad a profundidad y que debe ser el Congreso el que legisle sobre este contexto.

“Sobre todo, partiendo de una base: existe el principio de vida desde la misma concepción que ha sido reconocida por la Corte Constitucional hace muchos años”, mencionó el presidente Iván Duque en La FM.

El presidente cuestionó que la decisión podría abrir un boquete en el que esta práctica -que no deja de generar polémica- pueda ser utilizada como método anticonceptivo.

“Estos debates son inmensamente complejos y, a mi modo de ver, más que garantizar la libertad de elegir, que es el fundamento al parecer de la decisión. Yo creo que lo que debemos evitar es que el aborto en Colombia se convierta en una práctica regular o usual, o hasta un método anticonceptivo”, afirmó el primer mandatario, quien cuestionó que este tipo de decisiones tan trascendentales se tomen por cinco personas.

Duque, al igual que otros líderes, como el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, han hablado de la posibilidad de hacer un referendo, en el que se consulte a la ciudadanía si está de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional.

Cabe recordar que luego de meses de discusión, los magistrados Alberto Rojas, Antonio José Lizarazo, José Fernando Reyes, Diana Fajardo y Julio Andrés Ossa (conjuez), fueron quienes tomaron la decisión a favor de la despenalización hasta la semana 24. En contra estuvieron Cristina Pardo, Jorge Enrique Ibáñez, Paola Meneses y Gloria Ortiz, es decir, cuatro mujeres.