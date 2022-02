Manuela Gómez asegura que no volverá a hablar de su vida amorosa en redes sociales

La exparticipante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, en su versión 2010, Manuela Gómez, tomó una radical decisión luego de tener una mala experiencia con las redes sociales tras los rumores de una crisis amorosa con su actual pareja, el caballista Juan Esteban Ibarra.

A través de sus historias de Instagram, Manuela Gómez aseguró: “todas las parejas tenemos problemas y tenemos discusiones. Pero, gracias a Dios todo se soluciona. A veces la gente no entiende eso”.

Además, dijo que no entiende por qué la gente la tiene que atacar a ella o a su pareja sentimental. “Si a mí me tienen atacada el Instagram, no me quiero ni imaginar cuántos mensajes le llegarán a él. Simplemente las cosas ya se solucionaron”.

Igualmente, Manuela Gómez aseguró que no comprende por qué sus seguidores han tomado esas acciones cuando se trata de su vida íntima, y debido al hostigamiento que sufrió a través de las redes sociales, tomó la decisión de dejar su relación amorosa en privado, es decir, fuera de las redes sociales de ahora en adelante.

“De ahora en adelante todo va a ser muy privado, porque yo nunca me imaginé que las redes sociales fueran así; o sea, si yo salgo cantando música ranchera porque me encanta, entonces es porque ya terminamos o porque estamos en un conflicto, pero realmente eso es un problema de dos”, dijo la paisa.

La exparticipante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ también reconoció que cometió un error al mostrar “las cosas” en redes sociales, porque no tenía la experiencia de los problemas que las redes sociales conllevan.

“En ningún momento, en mis redes sociales, dije que terminé con Juan o que estaba peleada con él. Nunca mencioné absolutamente nada y la gente ya supone que fue el acabose, y las cosas no son así. Por favor, ya relájense y no nos escriban más”, fue la petición que hizo la empresaria paisa a sus seguidores.

Asegura que tiene el Instagram “reventado” de mensajes diciéndole muchas cosas malas y buenas, que simplemente borra de su cuenta porque no se quiere llenar de mensajes que la molestan.

Finalmente, Manuela Gómez pidió respeto y aseguró que ahora sí no va a mostrar nada, ya le quedó esta amarga experiencia de lo que es mostrar una relación en redes sociales. “Nunca lo había hecho y nunca lo volveré a hacer. No pensé que las redes sociales fueran así”.

Manuela Gómez se quejó del precio de la carne

En días pasados Manuela Gómez también habló en sus historias de Instagram sobre algo que preocupa al país. Se trata de los costosos precios de la canasta familiar, especialmente de la carne y de otras proteínas.

La exparticipante dijo que los precios estaban por las nubes y que a pesar de que el salario mínimo hubiera subido, los costos de la canasta familiar no eran los mejores.

“Todo está como por las nubes y eso es algo que no comprendo, que sacan comerciales que el salario mínimo subió a un millón de pesos, pero de qué sirve que haya subido el salario mínimo si los alimentos están por las nubes”, enfatizó.

Además, manifestó que ella llevaba un buen tiempo sin comprar carne por el precio tan alto que había que pagar. “Yo ni me atrevo a comprar carne porque no baja de precio, esta carísima la carne entonces toca huevito con arrocito con sopitas y cero proteína porque está todo súper costoso”.

“A ustedes no les pasa, yo sigo esperando, voy a ir a la carnicería a comprar la carne, no ni por el verraco, eso está muy caro y sigo esperando a que baje el precio de la carne y no he podido comprar carne hace cuanto tiempo”, complementó.