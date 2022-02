Luisa Fernanda W desmintió imagen falsa sobre ella y anunció acciones legales

Luisa Fernanda W es una de las influenciadoras más seguidas en Colombia, no solo por todo lo que pasó con su expareja, el cantante Legarda, sino también por el contenido que publica en sus redes sociales.

Ahora, la joven es el foco de atención debido a una publicación en la que criticó las fake news de las que ha sido víctima recientemente.

Luisa aseguró que no entendía de dónde había salido una información falsa acerca de la publicación de un supuesto libro que supuestamente ella pensaba sacar al aire justamente este 25 de febrero.

“Qué tristeza la desinformación en redes sociales, en primer lugar yo no estoy lanzando ningún libro en este momento”, empezó diciendo en su mensaje.

Igualmente, dijo que “jamás pondría un título tan delicado para vender algún producto de mi marca, no se crean todo lo que ven en redes sociales. Qué ganas de joderle la vida a una persona, poniendo información falsa; qué vida tan miserable la de estas personas”, dijo la influenciadora.

A través de sus historias de Instagram, la paisa aseguró que no entendía cuál era la finalidad de personas inescrupulosas que cambiaban el mensaje de una imagen que ella había publicado para poner otra cosas.

“Yo no entiendo cuál es la necesidad de coger mi historia y poner una información de ese tipo (...) empezando que yo no estoy lanzando ningún libro y lo peor de todo es que la gente parece como máquinas y todo lo comparten” señaló.

Al ver la dimensión de lo que había pasado, la empresaria publicó un comunicado por medio de sus abogados, en el que terminó de aclarar la situación relacionada con las fake news y aseguró que ella no había publicado nada sobre Rusia ni Ucrania y que -como se mencionó anteriormente- no estaba lanzando ningún libro.

“A través de las redes sociales elaboraron y viralizaron información falsa, utilizando la imagen de nuestra representada con ocasión al lamentable conflicto internacional entre Rusia y Ucrania, con el fin de afectar su honra, nombre y manejo de su imagen”, inicia el comunicado.

Igualmente, asegura que el reproche y la negación por parte de la influenciadora es insistente y que, por el momento, no existe tal noticia como la publicación de un libro.

Hace unos días la también cantante explicó que hablar sobre la despenalización del aborto es complicado, ya que es un tema “delicado” que abarca muchos sentimientos y momentos específicos de la vida de una mujer.

“Yo, Luisa, no abortaría; a no ser que esté en una situación de riesgo”, aseguró Luis Fernanda, no sin antes mencionar que esta es una decisión que ella tomaría de manera muy personal, teniendo en cuenta que su realidad es diferente a la de muchas mujeres en Colombia. Por esto, la influencer manifestó que “no soy nadie para juzgarlas”.

“Por otra parte el aborto es un acto que se viene practicando hace muchísimos años y que hoy día ya no se puede detener”, añadió.

No obstante, para ella, con base en sus pensamientos y creencias, “desde que un corazón empieza a latir, ahí ya hay un ser humano”, por lo que difiere de la opinión de muchas personas que dicen que en los primeros meses la criatura es solo un feto que no puede verse como un ser humano.

Sin embargo, aclaró que esta, como muchas decisiones trascendentales para la sociedad colombiana, solo se podrá ver como “positiva” o “negativa” después de muchos años.